24歲吃播網紅病逝　患暴食症兼有戀瘦癖　瘦到35公斤仍｢拿命在吃｣

擁有過百萬粉絲、年僅24歲的內地吃播網紅「幹飯瑩瑩」（陳紫怡）於8月17日因長期暴食催吐引發重度低血鉀症，不幸離世，引發關注。



據內媒最新報道，陳紫怡的父母回憶，陳紫怡高中成為藝考生（報考高等院校藝術類的學生）後就極端控制自己的體重，並患上了暴食症。隨後，她利用「狂吃不胖」的特點，成為一名吃播網紅。陳紫怡的父母反覆強調，女兒的身體十分健康，「沒有生過大病」，對於吃播，他們將其形容為「拿命換錢」。



內地24歲百萬粉絲網紅「幹飯瑩瑩」8月17日離世（微博圖片）

16歲藝考節食暴瘦至35公斤 確診暴食症

據內媒《新京報》報道，2018年，16歲的陳紫怡選擇當一名藝考舞蹈生。她開始頻繁關注自己的身體曲線，極端控制體重，採取節食催吐的方式，從54公斤暴瘦至35公斤。陳紫怡稱，自己有「戀瘦癖」。起初，她用「手摳喉嚨」的方式催吐，她的右手食指和中指背側關節反覆出現「催吐疤」。2019年，陳紫怡被確診為暴食症。

高中時，陳紫怡極端控制體重，採取節食催吐的方式，從54公斤暴瘦至35公斤。陳紫怡稱，自己有「戀瘦癖」。（新京報）

陳紫怡曬手上的「催吐疤」。（新京報）

一位長期診治進食障礙的醫學人士介紹，暴食症是進食障礙的病種之一，屬於精神疾病。其核心症狀是反覆發作的無法控制的進食衝動與補償行為，例如進食遠超常量後立即極端節食、大量運動甚至催吐，並時常伴隨抑鬱或焦慮症狀。

靠23秒吞豬蹄走紅打造「吃播家族」

陳紫怡曾在和朋友的聊天中提到，要靠暴食症的特點來賺錢，「與其一輩子忍受（暴食和催吐）痛苦摧殘，還不如好好利用。」高中畢業後，她成為吃播博主。因為吃得快，她從眾多助播中「出了頭」，靠「23秒吞豬蹄」等噱頭吸引粉絲，卻付出了胃酸灼傷聲帶、牙齒損毀的代價。2024年起，她多次在直播裏提到，自己「是拿命在吃」「壓力很大」「吃不動了」。

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

走紅後，陳紫怡父母也時常出現在她的直播間當中。為了維持流量，稱陳紫怡將家庭矛盾劇本搬上直播間。隨著流量越來越大、收益越來越多，她脫離父母後，原本只是做助播、做糧油生意的父母也順勢入局，創立自己的吃播賬號，復刻女兒大碗暴食的直播模式。其男朋友的賬號則叫「幹飯瑩對象」，甚至男友的父母也開通了名為「瑩瑩對象的媽媽（幹飯瑩）」的個人賬號。短短數月，搭建起一整個「吃播家族」的「流量宇宙」。

2026年9月4日，陳紫怡的父母在賬號上發布訃告，稱女兒已於8月17日離世。消息公開後，部分吃播網紅趁熱度在直播間帶貨補鉀片，其父母也重新以「幹飯瑩爸媽」之名開直播回應相關爭議。「吃播家族」陸續清空了賬號過往的直播影片，保留了商品櫥窗、帶貨店鋪的連結。

「幹飯瑩瑩」最後一條影片提醒大家，「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。（截圖）

父母稱其生前「沒有生過大病」

據《新京報》記者不完全統計，此前有公開報道的離世吃播網紅，主要死因通常為肥胖、大量進食引發的心腦血管疾病，或多年以來的基礎疾病（如尿毒症等）。但陳紫怡的情況則不同，她的父母反覆強調，自出生以來，女兒的身體十分健康，不僅沒有基礎疾病，除了他們在離世後調取到的低鉀相關病歷外，「沒有生過大病。」他們將吃播形容為「拿命換錢」。低鉀引發的死亡讓他們始料未及。

2021年，19歲的陳紫怡開始做吃播。（新京報）

「幹飯瑩瑩」最後一條影片展示身上的針眼。（影片截圖）

24歲吃播網紅病逝 曾直播食70隻皮蛋 遺言籲：身體永遠是第一位

在短影音與電商帶貨平台「吃得越多、互動越好、單量越高」的機制推動下，主播們被迫將胃囊化作承載數十公斤暴量油膩的容器，鏡頭前勉強維持笑容，鏡頭後依賴催吐與藥物代償。這種將健康視為賭注的扭曲商業模式，正不斷向全社會敲響不可忽視的生命警鐘。