女子救助流浪狗反被咬！幾分鐘後狗突斃命　急打狂犬疫苗保命

10月20日，#女子被流浪狗咬傷後幾分鐘狗死亡#登上熱搜，引發網友熱議。



10月18日，天津一女子分享了一段驚險經歷：她看到車前趴着一隻疑似受傷的小狗，以為是走失的流浪狗，便下車查看，沒想到突然被小狗咬傷。更讓她後怕的是，小狗在咬了她幾分鐘後就莫名死亡。

近日，天津一名女子被流浪狗咬傷後幾分鐘狗死亡。（微信視頻號@南方日報）

女子下車查看流浪狗，沒料到狗突然撲上來將她咬傷：

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事後，該女子第一時間前往醫院接種了狂犬疫苗和血清蛋白。她反思道，當時已經發現小狗狀態不對勁，自己貿然上前確實太魯莽，希望通過這段經歷告誡大家，不要盲目靠近受傷的動物，受傷狀態下它們的攻擊性會很強。

不少網友看到視頻後紛紛提醒，這種情況下小狗攜帶狂犬病毒的概率較高，三級咬傷一定要及時注射免疫球蛋白，切勿心存僥倖。

被動物弄傷如何科學處理？

動物致傷，首先要處理傷口。記住三步：一衝、二消、三就醫。

第一步，徹底沖洗。

立即用肥皂水或其他弱鹼性清潔劑、專業沖洗液，和一定壓力的流動清水交替沖洗所有咬傷、抓傷處約15分鐘；然後用生理鹽水洗淨，最後用無菌脫脂棉吸盡殘留液。較深的傷口，可用注射器或專用沖洗設備進行灌注沖洗，做到全面徹底。

第二步，消毒處理。

沖洗後，用稀釋碘伏或其他具有病毒滅活效果的皮膚黏膜消毒劑塗擦傷口。

第三步，儘快就醫。

儘快到狂犬病預防處置門診，由醫務人員根據暴露等級判定，是否需要接種狂犬病疫苗，必要時注射狂犬病被動免疫製劑，越早越好。

點擊圖輯看看如何預防與應對「瘋狗症」：

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需要打些什麼疫苗

被動物致傷後，核心風險是狂犬病和破傷風。致傷動物按照傳播狂犬病風險分為高風險動物、低風險動物和無風險動物。

1. 高風險動物

包括犬、貓、野生食肉哺乳動物（如狐、狼、豹、熊、鼬獾、貉子等）以及蝙蝠，此類動物傳播狂犬病的風險較高。

有狂犬病可疑症狀或風險因素的犬，屬於高風險，如傷人後犬死亡、未激惹情況下主動攻擊人、流浪犬、一犬傷多人、未接種獸用狂犬病疫苗等。

WHO《狂犬病疫苗立場文件（2018版）》指出，蝙蝠咬傷或抓傷不易觀察或檢測到，與蝙蝠有直接接觸的暴露均屬於Ⅲ級暴露。無論是否存在咬傷、抓傷或黏膜接觸，都要接種狂犬病疫苗和使用被動免疫製劑。

犬、貓、野生食肉哺乳動物（如狐、狼、豹、熊、鼬獾、貉子等）以及蝙蝠，此類動物傳播狂犬病的風險較高。（unsplash@alexas_fotos）

2. 低風險動物

包括飼養的家畜（如牛、馬、豬、羊等）、兔及齧齒類，此類動物傳播狂犬病的風險極低，目前尚未發現人被咬傷後出現狂犬病傳播的病例，因此人咬傷後一般不需要打狂犬疫苗。但若當地有相關疫情或動物異常死亡，則需按高風險處理。

3. 無風險動物

包括鳥類（如雞、鴨、鵝等）、魚類、爬行類（如壁虎）等非哺乳動物，目前為止未發現此類動物自身攜帶RABV（引起狂犬病的病原體），被這類動物致傷後無需進行暴露後處置，不需要打狂犬疫苗。

值得注意的是，與狂犬病不同，破傷風的感染風險不取決於致傷動物種類，主要取決於傷口局部環境。較深的穿刺傷、被泥土或糞便等污染物污染的傷口，易形成厭氧微環境，有利於破傷風梭菌繁殖；需由專業人員結合傷口風險、既往破傷風疫苗免疫史綜合評估，判斷是否接種破傷風疫苗，或聯合使用破傷風被動免疫製劑。

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牢記「三不要」

狂犬病的高發場景，實質上是發生狂犬病暴露的場景，重點記住「三不要」：

第一、不逗流浪貓狗，尤其是不打疫苗的散養犬；

第二、不碰野生動物，蝙蝠、狐狸、獾等都可能帶毒；

第三、被抓咬後別拖延：及時進行規範處置，絕不能心存僥倖。

