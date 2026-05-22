瘋狗症｜11歲女童遭狗咬怕挨罵不敢說　2月後發病48小時內亡

湖南一名11歲女童龍小妹妹，因遭家中土狗咬傷後害怕被責罵而選擇隱瞞，既未沖洗傷口，也未接種狂犬病疫苗。數月後病毒發作，出現嘔吐、恐風、恐水及咽喉痙攣等典型症狀，送醫確診狂犬病，不到48小時便宣告不治。同樣遭咬的弟弟因及時告知家人並接受治療，最終平安無事，姊弟二人命運形成強烈對比。



事件起因於2025年12月，龍姊弟從外公家帶回一隻白色土狗。這隻原本溫馴的犬隻，某日突然出現狂躁、行為異常的狀況，先後咬傷龍姊弟及同村村民李某某。弟弟受傷後立刻告知奶奶，奶奶隨即帶他前往鎮上衛生院，完成傷口沖洗並接種狂犬病疫苗及血清，成功避開感染風險。

湖南一名11歲女童，因遭家中土狗咬傷後害怕被責罵而選擇隱瞞，最終在發病不到48小時內不幸身亡。（示意圖/unsplash@simongatdula）

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龍小妹妹的遭遇則截然不同。她選擇獨自承受，未告知任何家人，傷口既未清洗，疫苗亦未接種，就此錯過最關鍵的處置時機。今年2月某晚，她突然出現嘔吐症狀，病情於隔日中午迅速惡化，對微風產生強烈恐懼反應，繼而出現恐水症狀，一聽見水聲便引發咽喉痙攣，吞嚥過程極度痛苦。

家人察覺異狀後緊急送醫，醫生高度懷疑為狂犬病並立即收治搶救，然而病情進展過快，龍小妹妹於凌晨不幸離世。院方事後採集唾液標本化驗，結果呈狂犬病毒陽性，確認死因。從症狀出現至死亡，前後不足48小時；而她遭咬傷的時間，距發病亦僅短短數月。

疾控專家指出，狂犬病一旦進入臨床發病階段，出現恐水、怕風、咽喉痙攣等症狀，病死率幾乎達100%，目前醫學上對發病後的患者尚無有效治療手段。病毒沿神經系統侵犯中樞神經，待症狀顯現時，往往已難以逆轉。

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專家強調，遭狗、貓等動物咬傷或抓傷後，第一時間的處理至關重要，應立即以肥皂水與流動清水交替沖洗傷口至少15分鐘，再以碘伏消毒，並盡快就醫評估是否需要接種狂犬病疫苗及免疫球蛋白。專家也提醒，孩童受傷後可能因畏懼責罵而隱瞞，家長平日應反覆叮嚀，被動物咬傷後務必第一時間告知大人，切勿因一時恐懼而錯失救命機會。

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