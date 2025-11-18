內地狂犬病例連降16年後首反彈　流浪狗與逃疫家養犬成最大隱患

近期官方數據顯示，內地狂犬病病例在連續16年下降後首度出現反彈，2024年病例數較前一年增長36.9%，2025年前7個月發病數更較去年同期上升51%。儘管犬隻免疫是防控核心，但北京日報調查發現部分養犬人因省錢、擔心副作用或心存僥倖，以逃避接種、偽造證明等方式規避規範，同時，由於監管力量有限，未登記犬與流浪犬成潛在傳播風險。



《中國疾病預防控制中心英文周報》數據顯示，中國約95%的狂犬病病例由犬隻引起，約5%由貓引起，因此，疾控部門強調，防控的關鍵在於大規模犬隻免疫。

根據《北京市養犬管理規定》，養犬需辦理登記、年檢，並每年為犬隻免費接種狂犬病疫苗；《深圳市養犬管理條例》第二章詳細說明了深圳「實行養犬登記制度」——養犬人應當為犬隻注射狂犬疫苗並到當到住所所在地的區主管部門申請養犬登記。

研究截圖 （CHINA CDC WEEKLY）

然而，北京日報記者在調查中發現，部分養犬人並未遵守規定。在社群網絡上，充斥著「家養小型犬不需每年打針」、「狗年紀大了怕副作用」等討論。有人坦承數年才為愛犬接種一次，甚至有人透過寵物醫院，只取得疫苗貼紙辦理年檢，卻不實際注射。動機除了省事、擔心健康問題外，每年數百至上千元的養犬管理費，也是部分飼主選擇「無證飼養」的原因。

此外，監管力量有限，很難保證實時監控每一隻犬。根據規定，公安機關負責養犬登記、年檢及查處違法行為；畜牧獸醫部門則負責免疫管理。儘管法規嚴格，規定無證養犬可罰款甚至沒收犬隻，但執法面臨巨大挑戰。

有民警表示，日常警務繁忙，很難實時監控每一隻犬。執法多依賴民眾舉報、倒查傷人事件，或於集中宣傳期間進行檢查。業內人士趙爽（化名）指出，除了城區寵物犬，農村散養犬和流浪狗問題更為棘手，基層警力難以全面覆蓋，導致部分養犬人產生「平時一般不查」的僥倖心理。

圖源：視覺中國

流浪狗和家養狗都有可能感染狂犬病毒，並傳給人。2024年12月，山西省介休市義安鎮一名男子狂犬病發作死亡，媒體報道其當年8月曾被一隻流浪狗咬傷。2018年，寧波一社區的保安，在救助一隻寵物狗時被狗咬傷，兩個多月後狂犬病發作身亡。

世界衛生組織（WHO）的公開資料顯示，在存在狂犬病的區域，讓70%的犬類定期接種疫苗，就能夠使人間病例數量降至0。但據央視報道，中國的動物狂犬病疫苗接種率嚴重不足，2020年，中國犬隻的平均免疫率只有28.84%，在一些狂犬病高發省份，平均免疫率甚至不到4%。

10月22日，在北京市平谷區王辛莊鎮的寵物友好型公園，市民與愛犬一起散步。（新華社）

雖然本次狂犬病歷的絕對數量仍然較低（2024年全年167例），但病例數的大幅反彈，提示對狂犬病這一致命傳染病的防控仍然不可掉以輕心。首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，此次狂犬病例「局部反彈」並非意味著防控體系失效，而是在提醒我們，狂犬病消除是持久戰，需持續聚焦「薄弱區域、薄弱人群、薄弱環節」。

他建議養寵人士，對家養犬、貓必須按規定接種狂犬病疫苗；不養寵人士，不要隨意挑逗陌生犬、貓；遇到野生動物，儘量保持距離；一旦被動物咬傷、抓傷，需立即用肥皂水或清水、流動水交替沖洗傷口至少15分鐘，再用碘伏或酒精消毒傷口，隨後儘快前往醫院接種疫苗。