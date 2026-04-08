張雪機車｜盤點江門電單車企業「七劍客」　從被迫轉身到全球布局

張雪機車在世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站奪冠，打破杜卡迪（Ducati）、雅馬哈（YAMAHA）等歐美日品牌長達數十年的壟斷，「中國製造」再一次凝聚全球目光。這其中，江門作為一支重要力量，提供了十足支撐。



從僑都江門到全球舞台，江門電單車遠征世界的路程走了20餘年。這一路上，江門電單車的「出海」故事早已不是某一家企業的單打獨鬥，而是一股組團力量征戰全球。大長江、大冶、珠峰、建雅、正豪、長華、鵬程組成的江門電單車軍團「七劍客」，正在全球電單車產業的版圖上刻下屬於中國的坐標。

江門電單車產業為「中國製造」提供有力支援：

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出口狂飆：從被迫轉身到全球佈局

作為全國三大電單車產業基地之一，江門從上世紀80年代起就是全國最大的進口電單車交易基地。但當時江門電單車「出海」，則是一場艱難轉身的破局之路。

進入21世紀，受「禁摩」政策影響以及電動自行車興起，國內燃油電單車市場持續萎縮。珠峰摩托董事長陳黎陽回憶說：「當時國內市場一夜入冬，我們緊急調轉『船頭』，佈局海外。」彼時，國內電單車銷量以每年7%至9%的速度下降，單車利潤一度被壓縮至30元（人民幣，下同），打開海外市場成為關鍵出路。

最初，江門電單車以貼牌代工的方式間接出口，全球市場佔有量有限。如今20多年過去，江門電單車已經在全球市場上佔據主動地位。2025年，江門電單車產業鏈規上工業總產值達到418.09億元，整車產量543.38萬輛，電單車及零配件出口額突破210億元，按年增長超四成，出口份額接近全國四分之一。

進入2026年，江門電單車產業發展勢頭不減。據江門海關統計，今年前2個月，江門電單車出口32.6億元，按年增長32.4%。

江門電單車之所以能在海外狂飆突進，靠的是膽大心細的製造秘訣。在東南亞，面對日系車95%以上的踏板車市場佔有率，江門電單車用「高質量、性能穩定、耐用」打開局面。例如，大長江集團對每一輛出口電單車進行多輪檢測，小到一顆螺絲、大到發動機都不容絲毫馬虎。2025年，江門電單車對東南亞出口額按年增長達40%。

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在非洲，江門電單車結合當地市場需求「特製」產品，讓「中國品牌」成為當地消費者的心頭好。例如，珠峰摩托針對尼日利亞等市場量身定製鋁製車身、承重500公斤的車架和低油耗發動機，獲得加納駐穗領館經濟領事稱讚「設計非常適合當地的需求」。今年前2個月，江門電單車對非洲出口額按年增長70.3%。

在歐洲，通過攻克排放控制、安全防護等核心技術，江門品牌成功通過歐盟E-Mark認證，在全球電單車高端市場擁有一席之地。建雅摩托2023年進軍歐洲當年即獲千萬歐元訂單。

「七劍客」組團：從單兵突進到軍團作戰

如果說出口數據的增長是江門電單車「出海」故事的「果」，那麼「七劍客」組團闖全球的產業生態，就是那個「因」。

大長江集團連續23年蟬聯全國燃油電單車銷量第一，年銷量佔據全國近15%的份額，旗下豪爵品牌價值突破1162億元，是當之無愧的「壓艙石」。大冶摩托出口量居全國第三，2025年產值63.38億元、按年增長57.5%。其703三缸系列在意大利、西班牙等國實現月銷5000輛，是技術突圍的「急先鋒」。

珠峰摩托出口量位居全國前列，年產能80萬輛整車、100萬台發動機，在非洲和南美洲深耕多年。建雅摩托填補了國產重型巡航車的空白，旗下香帥系列軟尾巡航車實現多項國內首創。正豪摩托不僅出口整車，還在墨西哥、安哥拉、坦桑尼亞等國輸出技術和設備。2026年開年，出口值已超過7800萬元，按年增長80%。

長華集團90%的產能遠銷歐洲、中東等60餘國，銷售額年增長30%以上。鵬程頭盔生產的高端LS2頭盔暢銷全球100多個國家和地區，年產量300萬頂以上。在北京冬奧會期間，LS2頭盔被瑞士、奧地利、羅馬尼亞等國車隊選用。

這7家企業不是散兵遊勇，而是一個「半小時配套圈」——整車廠下個單，半小時內，從一顆螺絲到一台發動機，全都能送到生產線。在江門，規上電單車企業超110家，整車生產企業20多家，形成了從上游關鍵核心部件到下游銷售配修市場的完整產業鏈。在「摩托小鎮」蓬江區杜阮鎮，轄區內聚集了超1000家電單車相關企業，「足不出鎮」即可生產一台電單車。

更令人振奮的是，這個軍團還在不斷湧現「隱形冠軍」：大冶摩托每年研發投入超1億元，手握256項專利；朝揚精密「閉關5年」攻克了多項陶瓷氣缸生產的核心技術；瑞躍實業攻克鈦合金焊接難題。產業鏈上每一環的突破，都在為「七劍客」組團「出海」注入新的底氣。

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從僑都到世界：500億元目標的出海路徑

20多年前，江門摩企「出海」還處於貼牌代工的「初級階段」。如今，「七劍客」已經探索出多條嶄新的「出海」路徑。

在尋求本土化合作方面，珠峰摩托國際部經理程長森介紹：「我們與委內瑞拉BERA公司合作了11年，共同在當地開設裝配工廠，實現本土化營銷。這不僅降低了運輸成本，還能快速響應當地市場變化，助力BERA公司在委內瑞拉市場佔有率達75%。」

2024年，建雅摩托與歐洲老牌品牌MARSHAL達成戰略合作，主攻被大型企業忽視、小型企業難以企及的正三輪摩托藍海市場。

江門正豪摩托車有限公司董事長易春表示，正豪摩托不僅僅出口整車，還輸出技術、設備、原材料：「我們幫助客戶在其所在國建廠，派出技術人員過去指導，並提供零配件，在當地的工廠進行組裝。目前在墨西哥、安哥拉、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、埃及等國家，我們都有生產基地。」

在本土化合作與技術輸出之外，品牌突圍是「七劍客」共同的夢想。張雪機車奪冠，關鍵零部件均出自江門。以賽促研、以冠證質，讓大冶的升仕、建雅的香帥、鵬程的LS2等自主品牌在國際市場贏得口碑。

正如日本專業電單車網絡媒體「勞倫斯」所點評的那樣：「中國摩托產業正在迎來嶄新的『出海』時代。」而江門電單車「七劍客」的故事，正在經歷三重質變：從代工貼牌到自主品牌，從性價比競爭到技術競爭，從賣產品到建生態。

在2026年全國兩會上，江門市市長吳曉暉明確提出：力爭2026年電單車產業鏈產值突破500億元。從418.09億元到500億元，意味着要在一年內增長約20%。這一目標能否實現、如何實現，電動化轉型、高端化突圍和多元化市場佈局是重中之重。

2025年，江門建成廣東全省首個公共型電單車試車場，填補了當地無專業試車場的空白。除了產業發力之外，政府助力的作用同樣舉足輕重。近年來，江門將摩托車產業列為重點培育的15條產業鏈之一，推動產業競爭力不斷提升。