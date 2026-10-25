車身雀屎勿用手硬摳　深圳男吸入粉塵染隱球菌肺炎　2步正確清理

車停在外面，成了「鳥廁所」是不少車主的煩惱。



為了防鳥屎，網友們還發明了各種小妙招▼▼▼

實際上，鳥糞除了傷車漆，還可能對人的健康造成影響！一起來看深圳松崗人民醫院公布的一起案例。

據介紹，前段時間，小維（化名）莫名其妙感染了肺炎。然而，醫生追問病史，卻沒發現小維有能導致肺炎的身體疾病。再一問，原來小維的車漆上經常有很多鳥糞，導致他肺炎的就是那一堆鳥糞。

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這還非個例，該院呼吸與危重症醫學科已有數例此類患者。類似案例此前也有發生。

2023年，浙江台州一男子莫名感染了肺炎，醫生排查後發現，是男子因清理車上鳥糞造成的。

2025年，重慶60歲的張阿姨出現咳嗽咳痰症狀，活動後還會胸悶氣促，持續一月不見好轉。胸部CT結果顯示右上肺異常密度影、左下肺大片狀實變影，懷疑感染病變。

醫生詳細詢問張阿姨近期生活環境，了解到張阿姨因家裏有燕子築巢，她處理過燕子糞便和鳥巢碎屑。這一細節讓醫生高度懷疑張阿姨感染了隱球菌，經血隱球菌抗原檢測，結果為陽性，證實了醫生的猜測。

鳥糞怎麼能導致肺炎？

鳥糞在車漆上乾了以後，裏面的新型隱球菌會跟着粉塵飄到空氣裏。人靠近剛好吸進去這些粉塵，菌就進了呼吸道，可能引起肺部感染，也就是肺隱球菌病，可表現為肺炎。

只要及時就醫，大多都能恢復，不用過度擔心。

隱球菌感染有哪些典型症狀？

隱球菌的基本特性：屬於酵母菌，喜潮濕、富營養環境（如鳥巢、堆肥）；傳染性低，不會人傳人。

感染表現：肺部感染、慢性咳嗽、低熱、胸痛等，易誤診為結核或腫瘤。

中樞感染：頭痛、嘔吐、意識障礙（需緊急處理）。



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鳥糞在車上，靠近就會得肺炎嗎？

不一定，得看四個條件——

1. 鳥糞是否攜帶病原體

不是所有鳥糞都帶新型隱球菌。只有吸入了帶菌的鳥糞（尤其是鴿糞）粉塵，才有感染風險。

2. 糞便的狀態

濕的鳥糞風險相對低，幹了更容易被吸進去。

3. 吸入的劑量與方式

偶爾路過聞一下，吸進去的量通常很少，一般沒事。但天天靠近，還有近距離、無防護地清掃鳥糞，就很危險了。

4. 免疫力

一些免疫力正常的人，即便吸入、感染了也可能無症狀，部分人甚至能身體自己恢復。但免疫力低下的人，就更容易感染，有明顯症狀。

清理鳥糞也有講究

最好當天發現當天清理。尤其是夏天太陽曬得車身發燙的時候，鳥糞乾得快、腐蝕也快。如果實在沒空，最多別超過一兩天。

需要注意的是，鳥糞不能隨意擦，以下兩點務必注意：

1. 戴口罩、手套

用口罩、手套儘量擋住新型隱球菌，弄完及時洗手。包括養鳥的朋友也建議戴口罩、手套清理鳥糞。

2. 不要乾擦或硬摳

先用打濕的紙巾蓋在鳥糞上，悶3-5分鐘，等它軟了再輕輕擦掉，這樣不會劃傷車漆，也不會揚起灰。然後用清水把那塊區域沖一下就行。最後擦完的紙巾、抹布要扔掉，裝袋密封扔垃圾桶。



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