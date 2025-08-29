深圳斥資20億打造「巨人鞋底」？龍崗國際藝術中心奇特造型惹熱論

「巨型鞋底」？最近，深圳龍崗國際藝術中心因其獨特造型引發熱議，斥資20億（人民幣，下同）打造卻被網民調侃：像一雙帶透氣孔的巨型鞋底！



先來看看這「鞋底」究竟長啥樣。建築整體分為上下兩部分：上部是Nurbs曲面構成的鋁板屋頂，線條流暢且富有幾何變化。

深圳龍崗國際藝術中心建成效果示意圖（深圳政府在線官網）

點圖放大看看引起一眾網民熱議的深圳「大鞋底」：

下部為倒錐形玻璃幕牆，通透的材質讓建築底層顯得輕盈，從外部能隱約看到內部空間輪廓。兩種材質的碰撞，既保留了現代建築的科技感，又通過曲面與幾何的對比形成了獨特的視覺標識。

對於這個獨特造型，網民態度呈現明顯分歧，有人覺得：

「突破傳統的造型很有記憶點」

「屋頂造型確實有點難看，但是我們又不生活在屋頂之上」



也有人質疑：

「20億投資的項目，整個『鞋墊子』！」

「好醜」



這座被爭議討論的建築，其實是深圳「十四五」規劃中的重大文體設施項目。它位於坂田街道核心區域，由北京市建築設計研究院、美國TVS DESIGN建築設計公司、法國AFFINE DESIGN聯合設計。總投資20.86億元，佔地約4.3萬平方米，總建築面積11萬平方米，預計2026年竣工。未來將容納1600座大劇場、600座小劇場、350座音樂廳等核心空間，集國際演藝、藝術展覽、科技教育於一體，妥妥的「文化+科技」融合新地標。

目前，龍崗國際藝術中心已封頂。至於被熱議的「鞋底透氣孔」，其實是設計師專門為解決採光、通風問題設計的功能結構。既保證建築內部的舒適度，又讓外觀多了份呼吸感。

那麼，你們覺得這座藝術中心設計的如何呢？

