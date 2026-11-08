寧波30歲女產後急操肌腹壁撕裂　大腿驚鼓乒乓球腫塊竟是卵巢掉出

浙江寧波30歲的丁女士（化姓）急於產後恢復，她某次在健身室鍛鍊時，大腿根部突感刺痛並鼓起如乒乓球大小的腫塊，就醫檢查才發現是腹壁撕裂，「卵巢順著裂縫鑽出」卡在皮下的腹股溝疝。



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《寧波晚報》報道，丁女士因產後體質變差，遂到健身室鍛煉，某次鍛煉時她深呼吸準備發力，突然感覺大腿根部一陣刺痛，隨後鼓起一個腫塊。她原以為是肌肉拉傷未予理會，但腫塊愈來愈大，抱孩子用力時甚至會痛到彎腰，還伴有頻繁的腹脹。

某日，丁女士剛做完三組啞鈴動作準備起身，腹部突然劇痛且腫塊卡死無法推回，教練見狀緊急將她送到寧波市醫療中心李惠利醫院。經腹部CT檢查，丁女士確診典型腹股溝疝。

寧波市醫療中心李惠利醫院肝膽胰外科病區（疝與腹壁外科）主任醫師俞丹松。（寧波晚報）

醫院肝膽胰外科病區（疝與腹壁外科）主任醫師俞丹松解釋，丁女士腹股溝區域出現裂縫，卵巢順著裂縫鑽出卡在皮下，「這就形成了你摸到的那個包」。所幸俞丹松團隊通過腹腔鏡微創手術修補漏洞並將卵巢復位。

俞丹松介紹，產後媽媽是腹股溝疝的高發人群之一。產後一年內，腹壁都處於非常脆弱的狀態，強行做舉啞鈴、臥推、舉重等增加腹壓的動作如同「用紙糊牆」，腹直肌分離修復當以調養為先。