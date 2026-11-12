直播PK喝20瓶酒　27歲內地抖音網紅「瘋狂小馬哥」猝死！家屬悲痛

中國內地抖音知名網紅「瘋狂小馬哥」近日驚傳猝逝，得年僅27歲，消息震驚大批粉絲！由於他生前經常拍攝掏蟻窩、摘馬蜂窩等驚險挑戰影片，死訊傳出後一度有網友誤傳他是遭紅火蟻叮咬身亡。對此，小馬哥的妹妹昨日（11日）出面證實哥哥的噩耗並澄清死因，痛心揭露哥哥是在與其他博主進行直播連線「打PK」時，被對方要求喝下20瓶酒，結果喝到一半突然猝死，家屬悲痛表示在辦完後事後，將追究對戰博主及直播平台的相關責任。



駁斥遭紅火蟻咬死傳聞！妹妹證實哥哥直播「打PK」飲酒奪命

抖音知名網紅「瘋狂小馬哥」近日驚傳猝逝，得年僅27歲。（抖音@潮新聞）

針對網絡上瘋傳小馬哥因戶外挑戰遭紅火蟻叮咬致死的說法，妹妹受訪時嚴正否認，強調這些傳聞並非事實。她還原事發經過表示，哥哥當時正與其他網絡博主進行直播連線「打PK」，在競技與起鬨的過程中，遭對方要求喝下多達20瓶酒，沒想到在飲酒途中身體突發意外，最終不幸猝逝。

27歲網紅猝逝 直播PK被逼喝20瓶酒▼▼▼

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妹妹也難過透露，事發前母親完全不知道哥哥正在進行這類高風險的拼酒直播，突如其來的死訊讓家人難以接受。家屬目前打算先專心處理哥哥的後事，待情緒平復後，必定會向當天連線的對方以及直播平台追究法律責任。

當地政府證實死訊！公安機關已正式介入調查釐清責任

這宗直播拼酒鬧出人命的事件曝光後，隨即在內地社交媒體引發高度關注與檢討聲浪，許多網友痛批為了流量無下限的「PK文化」實在太危險。

根據內媒《新京報》報導，當地政府部門已出面證實確有此事，並表示目前當地公安機關已經正式介入處理，將針對直播過程中的互動細節、勸酒行為以及平台監管責任展開進一步調查，以釐清整起悲劇的責任歸屬。

隨著年輕網紅因直播飲酒猝死的悲劇發生，醫學專家也再度呼籲民眾切勿拿生命開玩笑。天津醫科大學總醫院全科醫學科副主任醫師劉沛提醒，酒精已被世界衛生組織列為明確的致癌物，長期飲酒不僅會造成嚴重的肝臟損傷，還會增加多種惡性腫瘤的罹患風險。

醫生強調，過量飲酒更會直接衝擊腸胃、心臟及中樞神經系統，短時間內大量灌酒極易引發急性酒精中毒、心律不整甚至呼吸抑制而猝死，呼籲網絡創作者與民眾切勿為了博取眼球而進行危險飲酒行為。

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