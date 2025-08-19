台老師疑不滿玩手機受擾　竟強迫2弱勢學童「當眾下跪」遭裁罰

台灣彰化縣陽光少年展夢會課後照顧班爆出體罰風波。前陳姓女理事長被控無故要求兩名弱勢國小學童當眾下跪10分鐘，疑因「聲音太大影響她滑手機」，事件畫面曝光後引發社會譁然。彰化縣政府迅速介入調查，依《兒童及少年福利與權益保障法》對陳女裁罰3萬元新台幣（約7765港元），並停止對該協會的補助。陳女已於事發後辭職。



據Facebook專頁《德州媽媽沒有崩潰》周二（19日）發文揭露，陽光少年展夢會參與政府「小衛星計劃」，專為弱勢家庭學童提供課後照顧，卻發生負責人陳女令兩名七八歲學童下跪的事件。文章痛批：「這些孩子已身處艱難處境，懇請老師別再傷害他們的自尊。」

據介紹，事件發生於2024年7月31日上午，兩名低年級學童在課輔班玩耍時突遭陳女喝令下跪。投訴者指出，陳女當時正在滑手機，疑因嫌學童吵鬧影響到她而施以懲罰。過程中雖有其他老師試圖勸阻，卻被陳女反駁「我又沒打人」。彰化縣府調查後，陳女辯稱因兩名男童用筷子互戳、行為危險才要求罰跪，否認與手機使用有關。然而，縣府社會處認定此舉屬「不當管教」，依法裁罰並終止補助。

陳女令兩名學童下跪。（Facebook@德州媽媽沒有崩潰）

家長透露，受罰學童來自弱勢家庭，本應在課輔班獲得支持，卻遭公開羞辱。其中一名學童剛獲得學校進步獎，原本滿心喜悅，卻因事件深受打擊，甚至回家後自責「一定是自己做錯事」。家長對此痛心不已。然而，部分長輩看法不同，一名學童的祖父表示，雖然陳女處罰方式過當，但未動手打人，孩子調皮被罰跪幾分鐘尚可接受。他也提到，事件後陳女管教態度有所調整，但協會因經費短缺，目前僅靠志工維持運作，租金與水電費負擔沉重。

彰化縣社會處強調，已依法裁罰並停止補助，陳女也已辭去理事長職務。縣府重申「零體罰、零容忍」原則，未來將加強社區方案人員培訓與監督，確保弱勢學童在安全、尊重的環境中成長，並持續追蹤後續整改情形。