男童取名「嘉豪」遭校園欺凌求媽媽改名　美好寓意淪網絡貶義詞？

「媽媽，能不能把我的名字改掉？」說出這句話的，是一個還在上小學，名叫「嘉豪」的男孩。



11月10日，據廣州日報報道，一個還在上小學的男孩反覆跟家長說，希望改掉他的名字。他用有限的詞彙量，努力向媽媽解釋為什麼「嘉豪」這個名字不好：

總是有人嘲笑我，然後喊我的名字：嘉豪！嘉豪！

這位小男孩的母親劉女士（化名）告訴記者，一開始孩子說在學校被同學嘲笑，她很是不解。這個名字原本有很美好的寓意，「嘉是美好良善，也承了家裏的字；豪寄託了我的心願，希望他一生平安健康，品行美好，長成讓我驕傲的小孩」。劉女士想不通，一個好好的名字，怎麼會變成一個「罵人調侃」的梗。

2026年夏天，「嘉豪梗」再次爆火出圈，並變成具有貶義色彩的形容詞。（AI生成／廣州日報）

使用量數以百億計 了解更多已變成貶義詞的「嘉豪梗」：

+ 2

她曾認真地給孩子解釋過這些寓意。但傷害還是實實在在地造成了。總有同學嘲笑他，晚上也經常睡不着覺：

只是因為他名字裏有嘉豪，就要承受這些負面影響，我覺得太不公平了。

「我個人覺得呼籲起不了多大的作用，普通人的力量太小了。」劉女士說，而且這個網絡梗，有人就會說，「我只是開玩笑而已，誰知道他心裏這麼脆弱」。在她看來，唯一的解決辦法就只能是改名字。但老家離得太遠，來回路途對一個小孩來說太奔波，「只能等他再長大一些，才能去改」。

當「嘉豪」成為一個「梗」

2026年被叫得最多的名字之一，不是明星，不是網紅，而是一個你可能經常遇到的名字，嘉豪。一個原本寄託着美好期許的普通名字，滑向泛指一切「裝腔作勢、用力過猛」的梗。

據了解，「嘉豪」梗最早來自2024年某短視頻平台上一個視頻。有人在教室裏模仿知名音樂人Alan Walker，伴着音樂做「虛空打碟」的動作，視頻意外火了。上傳時，他的名字被誤打成了「嘉豪」——他本名並不叫這個。網友就開始拿「嘉豪」這個詞自嘲青春期那種「裝酷」的勁兒，慢慢玩成了一個圈子裏的暗號。

2026年夏天，這個梗再次爆火出圈。傳播一擴大，詞義也跟着跑偏，從自嘲變成嘲諷他人，泛指一切「裝腔作勢、用力過猛」，變成具有貶義色彩的形容詞。

【延伸閱讀】爸爸姓「李」為女兒改名竟也出事 上學狂被老師這樣叫成同學笑柄

+ 7

名字為何會讓孩子介意？

「從社會心理學的角度看，名字從來不只是一個稱呼。它是人進入社會時最先遞出去的一張『文化標籤』：別人還沒認識你，先從名字裏讀取性別、族群、性格預設，再決定怎麼和你打交道。」中國科學院心理研究所副研究員任孝鵬說。

名字是你自我的一部分。

一個被梗覆蓋的名字，短期傷的是「別人怎麼看我」，如果反覆發生，最終可能會觸及「我怎麼看自己」。這或許才是嘉豪小朋友想改名、嘉欣刪評論背後，更值得認真對待的東西。

對於受到困擾的人，他建議：

1.現實中被嘲笑，可以正式表達不適，讓對方知道邊界在哪裏；

2.網絡上則在熱點期主動減少接觸相關詞條，先把負面刺激降下來。



但他強調，更長遠的解法最終要回到自己身上：

自己也要給名字賦予積極的意義。

你身邊有人有相似困擾嗎？你怎麼看？評論區說說！

【延伸閱讀】爸爸姓「操」如何改名？怎改都像髒話 機智媽想出這名字全家讚好（點圖放大閱讀）：