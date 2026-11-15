廣西男上班如廁1小時被炒稱胃病　勞監認定｢打機｣合規解僱引爭議

廣西南寧一名物流公司員工因上班期間多次長時間如廁，被公司指躲在廁所打機、違反規章制度而辭退。事主何先生否認，稱自己患有慢性胃病及消化不良，才會長時間如廁，並質疑公司安排同事拍照取證侵犯私隱。當地勞動保障監察部門核查後認定，公司辭退行為符合規定。何先生不服，已向法院提起民事訴訟。



據《九派新聞》報道，何先生於2025年初入職南寧沙井大道一家物流公司，負責郵件攬收與簽發。今年8月底，公司人力資源部陳經理口頭通知他不用再上班。陳經理表示，何先生工作期間經常錄錯物流單，亦曾多次在上班時間躲在廁所打機，其中一次近一小時，違反公司規章制度。

何先生否認在廁所打機，認為公司未能提供直接證據。他解釋，自己患有慢性胃病、消化不良，因此需要較長時間如廁，亦曾向公司提交就診紀錄，但未獲認可。

公司在微信群眾表示，有員工在上班期間打「王者榮耀」。

雙方協商未果後，何先生向勞動保障監察部門投訴。

今年10月，南寧市江南區勞動保障監察大隊核查雙方證據後，認定何先生曾多次利用如廁、搬貨等工作間隙打機，違反公司規章制度，公司辭退行為符合規定。

何先生仍不接受上述結果。他認為，公司在廁所外圍安裝監控，以及安排同事拍攝照片取證，侵犯其個人私隱。目前，何先生已向法院提起民事訴訟，要求撤銷辭退決定，並賠償經濟損失。