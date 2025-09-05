互聯網大廠強化內部整頓　字節跳動：二季辭退百人、8人移交司法

字節跳動通報披露員工違規行為，今年第二季度辭退100名員工，八人移交司法機關。



綜合《羊城晚班》和《澎湃新聞》報道，字節跳動企業紀律與職業道德委員會9月4日發布中國大陸地區2025年3號通報，披露第二季員工違規處理情況。

通報顯示，共有100名員工因觸犯公司紅線被辭退，其中18人因涉刑事犯罪、惡意損害公司利益等嚴重情節被實名通報，8人涉嫌刑事犯罪已移交司法機關，同步行業聯盟並取消期權。

通報提及，有10名違規參與外部付費訪談的員工因違反公司《員工行為準則》和信息安全制度，而受到公司處罰。

字節跳動提醒員工，外部諮詢公司會以「專家訪談」「行業研究」等名義，透過脈脈、領英、小紅書等平台發起有償訪談邀約，以獲取公司保密信息，「為保護公司信息及數據安全，守護自己的職業生涯，請拒絕此類邀約。」

在「其他違規」的通報中，一名李姓員工在離職後因多次編造、散播損害公司和員工聲譽的不實信息，除了被實名通報、同步陽光誠信聯盟及企業反舞弊聯盟外，還會被追究法律責任。

通報中還提到一則離職員工的案例。李某在離職後多次惡意攻擊侮辱公司和前同事，包括「捏造在職員工存在不正當男女關係，發表對公司員工的侮辱性言論，虛構事實攻擊公司招聘用人標準，捏造公司及員工侵犯其個人隱私等」，除了被實名通報、同步陽光誠信聯盟及企業反舞弊聯盟外，還會被追究法律責任。

中國互聯網大廠今年來持續加強內部文化建設和反腐力度。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

