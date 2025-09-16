外賣蒸水蛋現侮辱性用語 商家致歉：臨時工心情差所寫，已辭退
撰文：林芷瑩
出版：更新：
近日，上海的吳女士點外賣，但收到餐後打開一看，竟發現蒸水蛋上寫有「SB」（傻逼）兩字，認為是侮辱性語言。
涉事商家表示，事件是該店的臨時工所為，已被辭退。
9月15日，涉事門店所在地的上海普陀區市場監管局回應，目前，雙方已和解，他們也已督促商家加強管理。
《大皖新聞》報道，吳女士介紹，9月10日，她點了一份樟榮沙縣小吃上海江寧路店的外賣。收到餐後，她發現蒸水蛋上寫有兩個字母「SB」。她覺得是侮辱性語言，隨後聯繫商家詢問，但未獲回應，於是她在社交平台上公開此事。
事件引起關注後，商家主動聯繫吳女士，承認是一名男工作人員因心情不好所寫，向她致歉，並稱總部已關注到此事，希望她將影片刪除，同時願意作出一定的補償。
吳女士表示，她點的餐原價為27.9元（人民幣，下同），使用優惠券後最終實際支付11.89元，她猜測是否因為使用優惠券，導致工作人員做出此舉動。由於商家已致歉，她已將相關影片下架，但餐飲店工作人員因「心情不好」就將情緒發泄到餐食上，仍讓她感到害怕，「我沒要補償，這份餐最終我也沒吃」。
商家和該品牌總部工作人員表示，涉事員工已被辭退。9月15日，上海市普陀區市場監管局表示，事後向商家了解情況，雙方已和解，當局已督促商家加強管理。
男童獨留在家 外賣員送錯餐仍要求開門簽收 遭拒後爆粗怒掟餐前方奶茶高能排1162杯 內地「秋天第一杯奶茶」爆單要等8小時深圳暑假現「代送外賣童工」惹議 有專人派單 部分兒童來自外省內媒揭飲食業暗黑內幕！堂食與外賣食材、份量、製法竟完全不同外賣補貼戰奶茶店爆單 店員累崩潰：日做3000單，每杯賺不了1蚊