外賣蒸水蛋現侮辱性用語　商家致歉：臨時工心情差所寫，已辭退

近日，上海的吳女士點外賣，但收到餐後打開一看，竟發現蒸水蛋上寫有「SB」（傻逼）兩字，認為是侮辱性語言。

涉事商家表示，事件是該店的臨時工所為，已被辭退。

9月15日，涉事門店所在地的上海普陀區市場監管局回應，目前，雙方已和解，他們也已督促商家加強管理。



《大皖新聞》報道，吳女士介紹，9月10日，她點了一份樟榮沙縣小吃上海江寧路店的外賣。收到餐後，她發現蒸水蛋上寫有兩個字母「SB」。她覺得是侮辱性語言，隨後聯繫商家詢問，但未獲回應，於是她在社交平台上公開此事。

吳女士的外賣蒸水蛋上寫有「SB」兩字。（大皖新聞）

事件引起關注後，商家主動聯繫吳女士，承認是一名男工作人員因心情不好所寫，向她致歉，並稱總部已關注到此事，希望她將影片刪除，同時願意作出一定的補償。

商家向吳女士道歉。（大皖新聞）

吳女士表示，她點的餐原價為27.9元（人民幣，下同），使用優惠券後最終實際支付11.89元，她猜測是否因為使用優惠券，導致工作人員做出此舉動。由於商家已致歉，她已將相關影片下架，但餐飲店工作人員因「心情不好」就將情緒發泄到餐食上，仍讓她感到害怕，「我沒要補償，這份餐最終我也沒吃」。

商家向吳女士道歉，並稱已辭退涉事員工。（大皖新聞）

商家和該品牌總部工作人員表示，涉事員工已被辭退。9月15日，上海市普陀區市場監管局表示，事後向商家了解情況，雙方已和解，當局已督促商家加強管理。