湖南職校宿管當眾摔死學生幼貓被辭退　網民怒斥蔑視生命

湖南湘西一職業學校的宿舍管理員，在檢查寢室時將學生所養的貓當眾摔死。校方已辭退涉事宿管人員，同時正式致函其所屬公司要求予以嚴肅處理。



網傳消息稱，湘西為民中等職業技術學校，有學生將小貓帶入宿舍後被查寢的宿舍管理員發現。宿管本已將小貓交由學生班主任處理，但因小貓躲至床底，在後續過程中，宿管脫下衣服包裹小貓後將其摔死。

網傳影片顯示，宿管抓住貓的後頸，學生一邊拍片一邊說「你摔啊，趕緊摔，來摔」，後來宿管離開房間到走廊，兩次將幼貓摔落地，並稱得到貓主人同意，「你自己說的啊，很清楚的啊，他自己說的啊，他自己同意的，貓主人在這裏」。

宿管抓住貓的後頸，學生一邊拍片一邊說「你摔啊，趕緊摔，來摔」。（影片截圖）

宿管兩次將幼貓摔落地。（都市現場）

宿管將幼貓摔落地，並稱得到貓主人同意。（影片截圖）

12月16日，該校發布情況通報稱，12月15日晚上10時30分許，該校宿管人員在處理學生私養寵物過程中行為失當，造成不良影響。事發後，學校第一時間調查處置，要求涉事宿管員賠禮道歉。目前，學校已辭退涉事宿管人員，同時正式致函其所屬公司要求予以嚴肅處理。

湘西自治州教體局工作人員稱已知悉此事，目前正在調查核實中。

學生將小貓帶入宿舍後被宿管發現。（影片截圖）

幼貓被摔死。（影片截圖）

公開資料顯示，湘西為民中等職業技術學校是一所民辦中等職業學校，實行寄宿制管理。該校成立於1997年，原名湘西美術學校，2014年更名為湘西藝術設計學校，2020年發展為湘西自治州為民中等職業技術學校，性質為非盈利性。學校目前有兩個校區（吉首市黨校校區和吉首市寨陽中學校區）。

事件引起網民關注，不少人批評宿管、班主任、學生同樣要受罰，學生違規養寵物可以按校規處理，但宿管的行為是突破道德和人性的虐殺。主人違反規則，在被發現的情況下不顧小貓的生命，用一條生命來挑戰宿官，「不尊重生命，甚至蔑視生命，這樣的學生不負責，這樣的老師更是沒有資格教導學生」。