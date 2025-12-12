給女同事發不雅影片遭辭退　男子不服反將公司告上法庭　法院咁判

內地一名男子在下班後給女同事發送不雅影片，遭到公司辭退。然而男子認為是下班後發的，不服公司處理方式，反將公司告上法庭。近日，法院作出判決，認定男子行為構成性騷擾，解除勞動關係有依據，駁回了訴訟請求。



案情指，小美（化名）是公司保潔小組的組長，陳某（化名）是她的組員 。某晚，小美在家休息，突然聽到手機一聲訊息通知，拿起一看竟是陳某發來的「黃色」小影片，裏面播放著不可描述的場面。更甚的是，這一幕剛好被小美的老公發現，後者產生了誤解，十分生氣，夫妻二人激烈爭吵。

事後，小美惱羞成怒，決定向公司投訴並報警。面對公安機關詢問，陳某一開始狡辯是朋友玩他的手機時不小心誤發影片，但難以自圓其說下，陳某最終承認了自己的錯誤行為，並寫下了保證書，希望小美原諒。

另一方面，公司在調查後向陳某出具了《懲戒通知書》，認為他侵犯了同事小美的勞動權利，直接影響到了工作情緒和狀態，依據員工手冊相關規定，對陳某作出解僱處分。對此，陳某不服，認為這是他的私事，事發時不是上班時間，公司無權過問。在申請勞動仲裁被駁回後，陳某向法院提起訴訟，認為公司是違法解除，要求支付賠償金及其他費用。

在結合當事人陳述和證據分析後，法官認為，陳某的行為構成性騷擾。雖然他仍辯稱影片為朋友誤發，但其陳述前後矛盾，難以自圓其說。結合現有證據，可確認陳某向女同事發送影片的事實。另外，以言語、文字、圖像、肢體行為等方式對他人實施騷擾的都是性騷擾，如身體接觸、出示色情文學圖像、網上性騷擾、電話性騷擾等，故陳某行為屬於性騷擾的範疇。

而解除勞動關係有依據。公司已將《員工手冊》向陳某進行了公示，陳某經培訓，未提出異議，該《員工手冊》可以作為公司處理員工行為的規章制度依據。公司有權根據《員工手冊》規定對陳某行為進行處置。陳某雖然是下班後發送影片，但發送的對象為公司員工，其行為已經對小美心理及家庭生活以及正常工作造成困擾，如不妥善處理有可能導致同事關係惡化、員工行為導向偏差、工作效率下降、工作風氣不正等情況，長此以往也會給公司正常生產經營和企業形象造成不良影響，根據《民法典》相關規定，公司有權進行處置。

故此，法院認為公司以陳某嚴重違紀為由解除勞動關係，事由合理、程序合法，無需向陳某支付賠償金，遂判決駁回了陳某的訴訟請求。