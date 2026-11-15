大馬男峇里島拒替2華女付餐費　對方竟嗆：馬來西亞是中國的│有片

近日，馬來西亞一名男子到印尼峇里島旅遊，在餐廳遇到2名中國女子以馬來西亞與中國「都是一家人」為藉口討錢、要求幫忙刷卡付費。男子拒絕後，2名女子不甘反嗆，「馬來西亞是中國的」。男子在影片中反覆回答「馬來西亞不是中國的」，並強調馬來西亞是獨立的國家，中國也是強大的國家，提醒大家旅遊時慎防詐騙分子。



打「同胞牌」索刷卡遭拒 女子惱羞反嗆：馬來西亞是中國的

據馬來西亞媒體《中國報》報道，根據男子發布的影片，事發時，這名羅姓男子在峇里島的餐廳，2名中國女子見他能說中文便走向他，問他是不是中國人。男子表明自己是馬來西亞人不是中國人後，女子就說「馬來西亞也是中國的」。

女子與友人聲稱沒有帶夠錢，要求男子幫忙刷卡付款，男子就說自己也是刷卡付錢的，兩名女子不甘心，繼續要求他幫忙刷卡付錢，還說，「求求你了哥哥，大家都是一家人」。男子馬上澄清自己是馬來西亞人，結果女子又嗆，「馬來西亞是中國的，就是中國的」。

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由於擔心被騙，男子拒絕2名女子的要求，並稱自己也不夠錢，且馬上就要回國，要求她們找其他人幫忙。女子又說，「只有你們會講中文，我找誰啊？」隨後，2女與男子氣氛尷尬，女子眼見拿不到錢，自討沒趣地走開。

男子在影片中表示，對2女稱馬來西亞是中國的感到氣憤，強調馬來西亞是獨立的國家，中國也是強大的國家，兩者並不是歸屬關係。

男子在影片中表示，對2女稱馬來西亞是中國的感到氣憤，強調馬來西亞是獨立的國家，中國也是強大的國家。（影片截圖）

店員揭真相：2名女子想要折扣，有錢但少付

在2名女子離開後，餐廳服務員前來詢問羅姓男子，那2名女子是不是討錢，並說她們有帶錢，但拒絕付錢，要求折扣，甚至說食物不好吃，但她們已把食物吃完。該名服務員還表示，經催促之後，2名女子付錢了，但卻少付了，更指她們其實有信用卡、也有很多錢。