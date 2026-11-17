內地旅客來港旅遊的文化習慣差異再次成為網絡焦點。近日有兩名內地女子在社交平台發片分享遊港經歷，指在街頭走累了剛蹲下休息兩秒，隨即遭旁人出言提醒「不要蹲在地上」，令兩人當場呆住。片段被轉發至微博，話題更一度衝上熱搜第一位。



帖文一出，大批有相似經歷的網民湧入留言區，更有人指港人對外籍人士及外傭有不同標準，專門針對說普通話的人，質疑香港社會存在「雙重標準」。



內地客行街蹲地2秒被喝止

據社交平台影片顯示，兩名女遊客稱，她們在香港旅遊期間因步行疲累，便順勢在街頭蹲下歇腳。

原本以為只是平常舉動，兩人起初並不相信「香港不能隨便蹲地」的說法，結果剛蹲下短短兩秒，便立刻有人上前提醒她們不要這樣蹲着。

突如其來的勸阻讓兩名女生一時間反應不過來，事後二人亦擔心此舉或會如網傳般被「罰款500港幣」，但事實上香港法例並無「禁止蹲下」的規定。

相關話題一度衝上微博熱搜第一位。

外傭席地聚會無人理 內地網民質疑香港街頭「雙重標準」

眾多網民在帖文中分享疑似區別對待經歷。有評論指出，周末中環、市區各處天橋等地有大量外傭席地聚會，往往無人干涉，而說普通話的遊客短暫蹲下卻立刻招來提醒，這種對比讓人感到不適和被冒犯 。

部分曾有被勸阻經歷的網民在評論區提出質疑，認為部分港人對不同群體採取了截然不同的標準，只有內地人不能蹲，外國人和外傭躺著都行。

但也有網民認為，「這是很正常事情，地方習俗不一樣」。甚至有人指出，如果在廣州的高檔商場周邊蹲下也會被勸阻。

微博網民熱議：

「為什麼要干涉他人啊，人家累了蹲一下怎麼了。」

「為什麼不讓蹲，莫名其妙。」

「不要放大矛盾，這是很正常事情，地方習俗不一樣。」

「菲傭躺在天橋過道都可以的。」

「不是不讓蹲，是不讓內地人蹲。」

「看地方吧，高檔商場區域內是不讓蹲的，廣州的高檔商場周邊屬於商場區域也不讓蹲啊。」

「不讓蹲就直接坐地上。」

「白的可以蹲，黑的可以蹲，只有大陸人不能蹲。」

