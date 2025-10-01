十一國慶｜內地客一日遊港最平46元　ICAC、高等法院成新晉路線

2025年內地國慶長假（10月1日至8日）適逢中秋節，形成八天連休，加上「拼假」更可延長至十二天的「超長黃金周」。香港旅遊業界預計，假期內訪港旅客將達155萬人次，其中旅遊團客人約四至五萬。

「香港一日遊」需求今年依舊突出，價格甚至低至46元人民幣（下同）；且除了傳統行程外，黃金周各類旅行團產品亦呈現多元化，甚至推出高等法院、ICAC廉政公署參觀，團餐體驗「十二道鋒味」推薦米芝蓮餐廳等小眾、年輕化、高端化的旅行路線。



內地淘寶、攜程等旅遊平台顯示，今年國慶期間，內地旅行平台上等香港一日團價格由40元至800元不等，主要取決於行程路線與服務水準、餐食標準等。

其中40至60元不等的低價旅行團依舊選擇眾多。60人成行，路線則集中於黃大仙、西九文化區、太平山、星光大道等傳統的免費景點。雖然團費低廉，但有業者強調屬「純玩團」，僅會帶團前往尖沙咀免稅店，團員可自由購物不設強制消費。午餐則以三餸飯或團餐為主，標準為每人約50港元。

對比之下，深圳國旅則推出128元至798元不等的一日遊路線。價位較低的128元團屬30至60人團隊，雖然行程仍以傳統景點為主，但午餐安排在黃大仙附近酒樓，避免盒飯或快餐。工作人員介紹，「不會吃盒飯或者三餸飯那麼差。」

至於598至798元的高端團，工作人員表示，團員僅約20人以保障遊玩體驗。與傳統路線不同的是，高端團行程包括參觀香港歷史博物館金庸展、ICAC廉政公署、中環高等法院及乘坐太平山纜車，讓遊客體驗TVB劇情中的場景，主打小眾、年輕化。餐飲方面會在上環泉章居享用午餐，晚餐則安排於米芝蓮推薦餐廳「增輝藝廚」，突顯高端、差異化的體驗。

黃金周期間，不少短途一日遊及兩日遊都是從大灣區城市集合出發。深圳團體多於蓮塘口岸集合過關，廣州、珠海及澳門則經港珠澳大橋通關。

除傳統行程外，小紅書、攜程等平台上亦出現「香港徒步團」，涵蓋麥理浩徑、破邊洲、昂坪營地等行山線路，收費200至400元，費用包括嚮導及露營住宿。近年內地遊客來港行山漸成風潮，政府也在《施政報告》中提出推動「四山」旅遊（太平山、鳳凰山、西貢海、大帽山），但旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，相關產品仍需業界配合安全及體能培訓後方能全面推出。

拼假效應推高境內外出遊熱度

受「請3休12」拼假熱潮帶動，內地民眾假期出境遊意願顯著增強。同程旅行數據顯示，9月26日至28日期間出遊產品預訂量按年上升26%；去哪兒旅行數據則顯示，國內旅遊意願同比上升三成，出境遊意願增幅更超過四成。

國慶期間，香港仍為出境游熱門目的地。（視覺中國）

航班方面，內地飛往香港、大阪、首爾等熱門航線的客流快速增長。攜程數據顯示，出境酒店搜尋量同比上升40%，日本、泰國、馬來西亞、新加坡及香港仍是傳統熱門地，同時烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、埃及、比利時、挪威、丹麥及冰島等中長途目的地成為今年「黑馬」。

出境郵輪及跟團遊產品亦熱度上升，特別是摩洛哥、塞爾維亞、哈薩克斯坦等免簽國家，以及即將與中國互免簽證的俄羅斯，均見明顯增長。國家移民管理局預計，中秋國慶假期出入境旅客將突破200萬人次，其中大阪、首爾、新加坡及曼谷最受青睞。由於9月30日及10月1日為出行高峰期，票價普遍高企，業界建議，有條件的旅客可選擇免簽目的地，錯峰出行以避開人潮。