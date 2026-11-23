11月20日，雲南昭通果農陳先生發影片控訴，一名擁有百萬粉絲的主播未經允許闖入其果園直播，為展示效果當場切開200多斤蘋果扔在地上，連花芽也被摘掉，導致收購商取消訂單。



23日，官方通報稱，該主播實為應邀直播時「找錯地點」誤入相鄰果園，經現場稱重，實際損毀蘋果為181斤。目前，涉事主播已向果農當面道歉並達成賠償和解。



一名擁有百萬粉絲的主播未經允許闖入其果園直播，為展示效果當場切開200多斤蘋果扔在地上。（上觀新聞）

切開逾200斤蘋果棄地 連花芽也被摘

據《極目新聞》，雲南昭通果農陳先生此前發影片稱，發現一名主播未經許可進入其果園直播，為展示品質當場切開200多斤蘋果，果肉全扔在地上。

陳先生還稱，園內大量蘋果被刮落或私摘，部分掛在樹上就被切開，主播摘果時連花芽也一併摘掉，影響來年產量，原本談好的收購商因此取消訂單。

他報警後，主播一方僅願賠償6000元（人民幣，下同），陳先生無法接受，對方便拒絕再溝通。有網民到該主播直播間提及事件，即被禁言踢出。

據悉，涉事主播賬號粉絲量超120萬，簡介自稱「三代都是果農」，帶貨鏈接主要銷售昭通蘋果，過往影片多為在果園當場切開蘋果展示的場景。事發後，該主播已下架所有影片。

帶貨鏈接主要銷售昭通蘋果，過往影片多為在果園當場切開蘋果展示的場景。（極目新聞）

據悉，涉事主播賬號粉絲量超120萬，簡介自稱「三代都是果農」。（極目新聞）

官方通報：應邀直播找錯地點 雙方已和解

灑漁鎮政府通報指出，經進一步核實，11月9日、10日，應果農常某某邀請，「媽媽的果園」主播到其蘋果園直播帶貨，因常某某未到現場，主播找錯地點，誤入相鄰的陳某某果園，並在直播過程中切開蘋果展示品質。

在雙方見證下，經現場稱量，損毀蘋果共計181斤。經調解，11月22日雙方已就賠償事宜達成一致，「媽媽的果園」負責人已向陳某某當面道歉，並賠償經濟損失。