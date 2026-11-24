安睡褲廣告嘲月經氣味大 內地品牌遭罰¥45萬：屬嚴重導向問題
內地衛生用品品牌babysheep官方旗艦店此前發布一款安睡褲廣告，因調侃月經氣味引發爭議，隨後影片下架，品牌方作出道歉。
據天眼查經營風險顯示，babysheep官方旗艦店運營方泉州市豐瑞衛生用品有限公司因廣告含有「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的內容，被泉州市豐澤區市場監督管理局罰款45萬元（人民幣，下同）。
綜合內媒《觀察者網》等報道，8月1日，babysheep官方旗艦店發布了一則50秒的安睡褲廣告，畫面中三名穿運動服的女性在戶外散步，其中一人做出捏鼻、扇風等誇張動作，並問「誰來了月經，我在後面都聞到味了」，另一名女性隨即尷尬承認。影片發布後引起網民不滿，認為該廣告不尊重女性，「究竟是什麼人能想出月經味這種詞」「AI 不能隨便拿來當作擋箭牌」「難道這家公司的老闆沒有母親、妻子和女兒嗎？」「正常的生理不是調侃的素材」。
8月3日，該影片下架，babysheep官方旗艦店客服曾解釋，該影片由AI自動生成。8月6日品牌方發布致歉聲明，聲明中稱，「我司品牌babysheep因安睡褲短視頻廣告創意把關不嚴、內容表達存在缺陷，加之客服後續回應不當，引發消費者質疑與批評，對此我們深刻反省並致以最誠摯的歉意。」
公開信息顯示，babysheep為福建泉州本土品牌，其官方旗艦店由泉州市豐瑞衛生用品有限公司運營。11月13日，泉州市豐澤區市場監督管理局認定該廣告違背社會良好風尚，違反《廣告法》，對廣告主罰款45萬元並責令停止發布。處罰決定書顯示，廣告製作費170元/條，推廣費22994.14元，影片展現86.2萬次。監管部門認為，雖係首次違法且已整改，但「違法行為屬於嚴重導向問題」，不適用從輕減輕處罰。
有內媒發布評論文章稱，這則廣告的惡劣之處，從來不是文案措辭的偶然疏漏，而是底層營銷邏輯的刻意跑偏。涉事品牌為推銷安睡褲產品，刻意渲染月經氣味的窘迫感，把正常生理功能污名化，本質是靠人為製造焦慮、放大女性身體羞恥來反襯產品價值。評論還指，真正有生命力的品牌，絕不會靠冒犯自己的目標受眾博出圈，靠消費羞恥感換來的流量，最終只會反噬品牌口碑。