內地衛生用品品牌babysheep官方旗艦店此前發布一款安睡褲廣告，因調侃月經氣味引發爭議，隨後影片下架，品牌方作出道歉。



據天眼查經營風險顯示，babysheep官方旗艦店運營方泉州市豐瑞衛生用品有限公司因廣告含有「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的內容，被泉州市豐澤區市場監督管理局罰款45萬元（人民幣，下同）。



綜合內媒《觀察者網》等報道，8月1日，babysheep官方旗艦店發布了一則50秒的安睡褲廣告，畫面中三名穿運動服的女性在戶外散步，其中一人做出捏鼻、扇風等誇張動作，並問「誰來了月經，我在後面都聞到味了」，另一名女性隨即尷尬承認。影片發布後引起網民不滿，認為該廣告不尊重女性，「究竟是什麼人能想出月經味這種詞」「AI 不能隨便拿來當作擋箭牌」「難道這家公司的老闆沒有母親、妻子和女兒嗎？」「正常的生理不是調侃的素材」。

廣告中，一人做出捏鼻、扇風等誇張動作，並問「誰來了月經，我在後面都聞到味了」。（抖音）

廣告中，一人做出捏鼻、扇風等誇張動作，並問「誰來了月經，我在後面都聞到味了」。（錢江視頻）

8月3日，該影片下架，babysheep官方旗艦店客服曾解釋，該影片由AI自動生成。8月6日品牌方發布致歉聲明，聲明中稱，「我司品牌babysheep因安睡褲短視頻廣告創意把關不嚴、內容表達存在缺陷，加之客服後續回應不當，引發消費者質疑與批評，對此我們深刻反省並致以最誠摯的歉意。」

影片發布後引起網民不滿。（微博）

babysheep官方旗艦店客服曾解釋，該影片由AI自動生成。（微博）

公開信息顯示，babysheep為福建泉州本土品牌，其官方旗艦店由泉州市豐瑞衛生用品有限公司運營。11月13日，泉州市豐澤區市場監督管理局認定該廣告違背社會良好風尚，違反《廣告法》，對廣告主罰款45萬元並責令停止發布。處罰決定書顯示，廣告製作費170元/條，推廣費22994.14元，影片展現86.2萬次。監管部門認為，雖係首次違法且已整改，但「違法行為屬於嚴重導向問題」，不適用從輕減輕處罰。

babysheep官方旗艦店運營方泉州市豐瑞衛生用品有限公司因廣告妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚行為，被泉州市豐澤區市場監督管理局罰款45萬元。（天眼查）

有內媒發布評論文章稱，這則廣告的惡劣之處，從來不是文案措辭的偶然疏漏，而是底層營銷邏輯的刻意跑偏。涉事品牌為推銷安睡褲產品，刻意渲染月經氣味的窘迫感，把正常生理功能污名化，本質是靠人為製造焦慮、放大女性身體羞恥來反襯產品價值。評論還指，真正有生命力的品牌，絕不會靠冒犯自己的目標受眾博出圈，靠消費羞恥感換來的流量，最終只會反噬品牌口碑。