四川峨眉山金頂海拔3077米，一名24歲女店員小胡近日因「極限通勤」意外爆紅。為了到金頂賣奶皮子乳酪，她每天清晨6點起床，騎電單車前往高鐵站，再搭景區大巴、徒步登山，最後搭乘索道抵達金頂，光是上下班來回就得耗掉約6小時。



太硬了！每天6小時、超萬步上班

據《上游新聞》報導，小胡目前在峨眉山金頂一號索道下山入口附近一間乳酪店工作。她每天約清晨6點起床，6點40分騎電單車前往高鐵站，再搭乘景區大巴前往雷洞坪，車程約1個半小時。

點圖看小胡峨眉山上班「極限通勤」全程路線：

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抵達雷洞坪後，她還得沿著陡峭石階徒步上山約半小時，微信（WeChat）運動紀錄顯示，這段路就有超過1萬步，接著再搭乘索道前往金頂，通常抵達時已經接近上午10點。

小胡算了一下，每天上下班通勤時間約6小時，而且受到遊客上下山人流影響，上班時有時會花更久，下班則相對快一些。之所以每天往返山下，是因為金頂目前只有男生宿舍，沒有辦法安排女性住宿。因此，小胡成為金頂門店唯一每天通勤的員工，也是店裡唯一一名女員工。

乳酪店店長表示，平時沒有景區活動時，駐店員工通常一週下山休息一次；如果碰上景區活動繁忙，駐店時間還會拉長，有時甚至要半個月才能下山休整。

極限通勤爆紅 薪水僅4000元人民幣

高強度的通勤，也讓小胡的體重明顯下降。她透露，自己在金頂工作7個多月，體重已從90斤（45kg）降到78斤（39kg），足足少了12斤（6kg）。「每次爬到索道站，都感覺『燃盡了』。」小胡形容每天的通勤過程。

小胡透露下班通勤相對快一些 美景已成為日常：

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事實上，7個多月前的小胡還只是市區普通上班族。當時看到金頂招聘訊息，她一開始只是覺得「好玩」，加上自己個性外向，認為很適合這份工作，因此決定來山上工作，月薪僅4000元人民幣左右。

這段期間，她也看遍了峨眉山著名景色，包括雲海、日出、佛光以及遠方的貢嘎雪山。不過，原本遊客難得一見的美景，對她而言已經成為日常。「再美的風景，你看多了也會膩的。」小胡笑說。

她把自己每天上下班的過程拍成短影片上傳網絡後，引發大批網友關注，甚至有人直呼這是現實版「通勤極限挑戰」。也有網友認為，這麼辛苦的工作，薪水應該相當可觀，甚至有人猜測「沒有大幾萬根本不會幹」。

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