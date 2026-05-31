內地道士和尚紛紛送外賣開網約車　騎呢背後是辛酸的家園保衛戰

第一次下夜班打車碰上司機是道長的時候，還以為自己打工累壞了。在上車的前幾秒鐘裏，懷疑過自己是不是靈魂出竅，分不清是眼前一切現實還是幻覺，把人拉回現實的還是大師一句：「尾號多少？」看來有時候大師渡化眾生的途徑，也靠最便宜的一口價網約車。



日常生活場景裏，道士開滴滴已經算不上特例，尤其最近幾年，不少修行大師都有種積極響應零工經濟的勢頭，愛集體出門幹點副業。

白天出門能在路上看見和尚送外賣，工作日上班和道士同擠一班地鐵。晚上出門在街邊買口吃的，發現擺攤炸雞骨架的是附近山上道觀的小道友。家裏換燈叫個安裝師傅，結果舉梯子來的是個道長，看着師傅登高爬下，一句就在嘴邊的「師傅你是幹什麼工作的？」不知道說還是不說。

修行之人的生活似乎集體有被一分為二的趨勢：

山上是信仰，下山是生活。

道士下山 和尚送餐

道士下山，從古到今都是以目的為導向的一場入世修行。過去修行道士入世是為了救人、求機緣、鎮邪祟；但因為眼下時代有所不同，今天道士從道觀出來，選擇直接開網約車、送外賣、擺攤，或是徑直奔向電子廠流水線打點兒零工。

普通人看到修行人打工，最多也只覺得世界又荒誕了一重。大家困惑的問題，大抵都是：修行之人也會沒錢嗎？以及修行之人要錢有什麼用？修行也是需要經濟基礎的，釋迦摩尼本身就是一個國家的王子。如果換作道長的視角來看，下山打零工的終極目標，十有八九是一場「家園保衛戰」。

首先在問道士為什麼要出門打工之前，先要正視道士這個身份，可以說絕大多數的道士和網上盛傳的躺平、修仙沒什麼關係。道士本質上更接近一個職業，一份工作，且是苦工。既然是工作，就自然會分出有錢的道士&沒錢的道士。就像你，我，公司高管，從原理上來說都是打工。但人家發工資是年薪期權加分紅，到賬數列長度像身份證號，咱發工資更像經常遲來的四位數驗證碼。

道士就要在這個基礎上更加艱辛一點，「單費」就是他們的工資，從幾百到數千不等，經常好幾個月一發，經常自己還要貼補一點。器具、香火、茶水、道場經營、學習教材都是固定支出。偏遠小廟裏別說沒有人能來供香火費，眼下道觀裏最急需解決的問題，還是攻克屋頂漏水。

有時候道士選擇兼職的原因很簡單——修道觀。（抖音影片截圖）

對不少道長來說，個人生活清苦一點還能接受，沒什麼錢就自己想辦法種點菜，天冷了到處化緣點棉衣棉褲，起碼能勉強混個温飽。據說有偏遠地區的山上小道觀，一年到頭的主要經濟來源，大部分是附近村民一年到頭接濟點青菜豬肉；另一部分來源於幾個小弟子在網上當遊戲代練。

堅持過清貧日子多年，能促動各地道友下山打工的大抵只有一件大事：修道觀。下山打零工的最直接動力，就是苦了自己也不能苦着祖師爺。決定修道觀的契機，可能是一場雷電交加的大雨後主殿開始漏水；或者祖師爺託夢後，醒來發現主殿神像真的有掉色跡象；師兄說想修道觀，結果師弟被送進電子廠。再或者有善信聲稱要幫道觀修主殿，卻在道長約了裝修團隊開工後，人跑了錢也沒影了，只能由道長親自打工填補資金空缺。

在原有年老失修建築的基礎上進行大量縫縫補補，和農村平地建起小樓的難度基本不在一個量級。在大眾注意不到的無數角落，道友們不光自己沒錢，更沒錢供給道觀。所以為了維持生計，哪怕單純為了給祖師爺能定期上點新鮮供果，也得告別道觀裏八十多歲的師傅出門打工。

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道長們寫符、看風水、看事算命的本職工作背面，很多人都是半工半修。當開始入世打工後，道長的前世身份就都是過眼雲煙，和大多零經驗找工作的人一樣，只能進入基層服務業。別管網約車、搖奶茶還是送外賣，不嫌棄個位數一小時的工資，所有努力都將化作道觀房頂的新瓦。過去雲遊還能是傳道、尋機緣，現在說雲遊很有可能是打工努力攢點錢修道觀，某種程度來說，也算以另一種形式突破自身的修煉瓶頸。同理，有富和尚，就有窮和尚，也有「送你一張護身符」的假和尚。

同為和尚，有人能背地過上好日子，有的能開直播帶貨揚言「紅油鍋底不算葷腥」當自媒體大師，也有真正的和尚為了謀生入世送外賣。和尚送外賣，是修行人打工中，最易誕生地獄笑話的細分賽道。甭管送什麼都是齋飯，放心肉食絕對不偷吃，外賣裏的肉類動物能在配送路上就直接開光超度，給差評佛祖不保佑，基本都屬於咱工人階級的苦中作樂。也沒人知道，那天和尚被派單進道教場會的雙方當事人是什麼心情。壞消息，讓對家看笑話了，好消息，對家點的也是拼好飯。

行行出狀元的原理，無論套入什麼身份都適用，經常被他拍的上海慈舜師傅，算得上半個網紅。徐彙區內一半的寫字樓大概都見過他貼有「禪遞雙休，自食其力」的外賣箱。仔細翻翻，還能扒出他帶着9個戒疤參與快遞員培訓的影像資料。自食其力是最直觀的生活修行，雖然一切都在現代城市中顯得有些荒誕。順應時局積極入世，吃飯時間時段保證大家都不捱餓，本質上也算一種濟世救人。

入世打工 一場漫長的生活修行

在網上看到修行之人打工，無疑會給大眾帶來一定的情緒衝擊。擅長造夢的網路常會給人一種錯覺，就是哪怕世道不穩定，生活沒指望，日常沒收入，大家也能在上班和上香之間選擇上山。一面是面對現實，另一面是藉助玄學外力，當這兩者聽起來都不夠吸引人的時候，人生的最終退路還有封鎖一切欲求，直接為神仙打工。

閉關辟穀，養精蓄鋭。在網路「當道士的一天」系列視頻中，練功、打坐、喝茶、種菜燒香日常，接近中國人自己理想化的低成本田園牧歌。加上閒來沒事算幾卦貼補生活，收徒要上萬門檻，都能讓人產生一種不切實際的幻想：苦日子的盡頭是神仙話事人。

但通過進廠道士視角的生活，總能接收到和以上內容截然不同的訊息。首先就業不穩定、收入不穩定是普遍現象。小道觀尤其是偏遠山上的道觀常年見不到什麼進賬，連同畫符、收徒、看風水，都存在一定的通貨膨脹。據行內人透露，本身也沒那麼多卦可算。

今時不同往日，如今社會上對測風水等服務的需求萎縮嚴重。（示意圖，GettyImages）

新樓盤開工的少，有錢買房子請人看風水的也少，捉鬼領域，如果刨除窮鬼在外的話更少之又少。只有求發財的人不少，但道長們比所有人都清楚，這個世界上能發財的永遠都是少數人。

對道長而言更現實的情況，是由於苦日子過慣了，連基層就業面也相對變窄。清粥小菜養出的瘦弱體質，連想下工地都因太瘦弱被婉拒。

同時，低消費能力對所有人來說也是均等的。這個時代雖然大家都有旺盛的發財需求，但沒有太多人願意，或是有閒錢花在招財這件事上，大家都是困頓生活下的唯物主義者。當代人雖然相信玄學招財小妙招，但多數都會選擇低成本或免費的招數。每天刷看電子黃曆就是大多數人承受能力的極限，再虔誠一點的玄學愛好者已經開始想辦法自學。

連願意為玄學消費的人都不多了，小道長的消費能力就要再低一點。 不算上道觀裏供品香蠟燭紙錢神像和紙筆等必要支出，進廠打工也要穿那一身衣服，真的是因為只有一身衣服。打工照樣也得吃拼好飯，連道長吃了工廠的食堂都要淚流滿面，原來下山以後才知道什麼叫吃香喝辣。

資產縮水，在道士群體中更是直觀。別說正殿祖師爺從神像變畫像，四間屋子變得只有一間能住。道長們面對的現實情況，是再不努力一把連道觀都要直接易主。道士雲遊回來進自己家門還要收門票，實際上不是個例笑話。

比蒼南仙居道長下山一趟發現自己被偷家更悲慘的，是在外打工幾年，終於攢夠了錢修好道觀。覺得上對得起祖師爺，下對得起自己的良心。結果在最後一次收工回家時，發現剛辛辛苦苦修好的道觀已經被景區吞併。雲遊多年做好事積攢下的功德，在回不去家的同一天揮霍乾淨。這個時候唯一能做的，只有站在主殿進行拳拳到肉式的「雷祖出列，把這些畜生都幹掉」口頭術法攻擊。

以上種種都精準彙集了經濟下行的基礎構成現象。如果把「懷念經濟上行」歸納為一種「明天會更好」；那面對經濟下行也不單純是「明天會更差」式的唱衰，大家更接近無措、迷茫、恐慌於：

我明天該怎麼辦？

對道長來說，在這個基礎上還要外加一條壓力：那祖師爺怎麼辦。

真正的修者信奉，人不論在哪、什麼時代，都把一切都當作一場修行。（示意圖，GettyImages）

都說「盛世封山，亂世下山」，你我所能看到的所有外出謀生版修行大師身上，多少都是帶着帶點任務的。無論什麼時代，修佛修道的人命運也各不相同，有大師貪金貪銀，也有道長在外打工賺錢辛苦錢聚沙成塔。生活加上修道觀的難處無處傾訴，只能晚上抽空在祖師爺面前哭上一場。

同時修行之人也是幸運的，至少他們還有信仰。都說真正的修行之人從古至今向來清貧，網路是當下時代最大的變量。作為一個訊息展示平台，給了一部分人賣符水、法器、自製淨化能量洗頭膏的機會，同時選擇進廠打工的道長，也會拒絕網友想要添磚加瓦的請求。發視頻展示只為接受監督，證明自己做一切只為維穩道心，修觀也修心。

修行人也的確能看破一定我們普通人無法看破的東西。普通人面對經濟下行，既然無法通過努力改變結果，就會想辦法藉助外力、改變環境、轉換身份讓自己好過一點。比如上網買點情感挽回符和招財沐浴露，或者籌謀拜師鑽研玄學，想着有朝一日也能開展點副業，接單收徒看事，做對自身通靈水平要求很高的玄學大師。而真正的修者信奉，人不論在哪、什麼時代、經濟向上還是向下、日常在廠裏打工還是山裏練功，都把一切都當作一場修行。

生活的本質就是，忍受惡劣環境壓迫，接受自我節制和生活磨練，打零工也只是磨心境的一部分。畢竟人這一生最終所求說穿了也只有一條：內心平靜。

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