綜合內媒報道，2019年，時年14歲的江某某因與女同學聊天，遭同學認為江某某招惹其女友，被15人圍在廁所霸凌，江某某遭群毆後掏出摺疊刀亂揮刺傷3人。2019年8月7日，江某某被刑拘，後檢方提起公訴。2020年7月6日，吉首市法院一審作出正當防衛的無罪判決，江某某才走出看守所，其間共被羈押336天。



2023年，吉首市檢察院決定：賠償江某某共計20餘萬（人民幣，下同）。近日，當事人江某某的爺爺表示，2026年11月20日，吉首市人民檢察院到江某某戶籍所在地張貼公告，為江某某消除影響，恢復名譽。



吉首市人民檢察院依法受理了小江的國家賠償申請材料。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，當事人江某某的爺爺表示，11月20日，吉首市人民檢察院到江某某戶籍所在地張貼公告，為江某某消除影響，恢復名譽。該公告顯示，國家賠償決定書已生效。

此前報道：少年遭15人圍毆刺傷3人 羈押336天判無罪 稱「一生已毀」提國賠

吉首市人民檢察院到江某某戶籍所在地張貼公告，為江某某消除影響，恢復名譽。（紅星新聞）

江某某的爺爺介紹，江某某被釋放後讀了一年職高，但心理壓力太大，害怕被人指指點點，隨後便放棄學業外出打工去了。

此前報道

2019年5月17日，尚未年滿15歲的初二少年小江在湖南吉首二中男廁所內遭到同年級15名學生的霸凌和毆打。小江在混亂中拿出一把事先準備好的摺疊刀，刺傷了圍攻他的3名學生。其中兩人為重傷二級，另一人為輕微傷。

據悉，因小江是外地轉學生，曾多次遭到當地多名學生的排擠、欺凌。案發前不久，小江和同班女同學講了幾句話，被同學胡某認為「招惹了他女朋友」。胡某要求小江給他買包煙賠禮道歉，否則就要打他。

案發當天，另一名和小江有「過節」的學生孫某彬在廁所遇到胡某等人。兩群人商量之後，都決定要打小江，於是把小江喊到男廁所毆打。

「前一天胡某來找我說要打我，很多同學過來問我怎麼回事，其中一人把刀丟在我桌上，我就收了起來。聽到胡某說要打我，我一直坐在位子上沉默，不知所措，沒有抬頭看，所以不知道是誰把刀給我的。」小江在供述中說道。

2020年7月6日，吉首市法院作出一審判決，認為小江是在被他人毆打、生命受到嚴重威脅情況下，被迫進行自衛反擊，屬於正當防衛，判處無罪。但隨後吉首市檢察院提出抗訴，認為小江並非孤立無援，認為其本可以向師長求助而未求助，可以選擇不去廁所卻去了廁所，不屬於正當防衛。檢方認為，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。

時隔兩年後，2022年11月9日，上級檢察院認為吉首市檢察院的抗訴不當，決定撤回抗訴。2022年11月14日，小江祖父表示他們收到了湘西州中院作出的《刑事裁定書》，檢方已經撤回了抗訴，小江在被羈押336天後最終恢復了無罪之身。

小江曾考過全校第一 今已經離開校園

這一案件的發生徹底改變了小江的人生軌跡。小江表示，「如果沒有發生這些事，我也許能考上重點高中，現在也和同齡人一樣在準備高考了。」原本成績優良可以繼續讀書升學的他在離開看守所後由於巨大的心理壓力和周圍人的排擠、歧視，現在已經輟學，在當地一家飯店當服務生。

而小江的代理律師則表示，經與小江及其親屬溝通，決定向吉首市人民檢察院提出了包括侵犯人身自由賠償金13.7萬餘元、喪失受教育權及青春損失100萬元、精神損害撫慰金200萬元等費用在內的共計將近330萬元的索賠訴求。

除了經濟賠償的申請外，他們還要求吉首市人民檢察院依法啟動追責程序，對相關辦案人員辦理錯案的行為進行追責或移送紀委監委。

2023年2月10日，吉首市人民檢察院就江某某被無罪羈押336天作出《刑事賠償決定書》，吉首市檢察院決定：賠償江某某共計20餘萬；在侵權行為影響的範圍內，為江某某消除影響、恢復名譽、賠償道歉。