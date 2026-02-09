河北初中生遭殺埋屍　案件細節曝光：3同學為平分191元挖坑誘殺

河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，2024年3月10日被3人殺害埋屍。同年12月30日，河北邯鄲市中級人民法院一審宣判3名同學分別處以無期徒刑、12年有期徒刑、不予刑罰。



《央視新聞》報道，2月8日，「新時代推動法治進程2025年度十大案件」公佈，本案入選。最高人民法院民事審判第一庭法官趙俊甫披露案件細節，3名同學為平分被害人191元（人民幣，下同）零用錢殺人埋屍。對於未成年人犯罪，趙俊甫表示，年齡並非免責金牌，違法犯罪必擔責。



王子耀父親在社交平台上分享與兒子生前的合照。（影片截圖）

王子耀被閉路電視拍攝到最後身影。（影片截圖）

網傳3名嫌疑人的圖片。（微博）

河北13歲初中生遭霸凌殺害 3同學被刑拘1人住所離埋屍點僅百米

案件細節披露：為平分191元殺人埋屍

最高人民法院民事審判第一庭法官趙俊甫。（央視新聞）

案件中3名被告張某、李某、馬某與被害人王某，案發時的年齡均為13周歲。趙俊甫介紹，案發前幾天，張某了解到被害人手機裏有幾百元，就向李某提議殺死被害人之後平分錢款。

王子耀與3名同學外出後，慘遭對方殺害。（影片截圖）

王子耀的遺體在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現。（影片截圖）

在案發前，張某提前準備去蔬菜大棚挖坑，在案發當天將被害人騙到大棚後殺害。張某把被害人手機中的191元轉走，分了一半給李某，並讓馬某砸毀被害人的手機卡。

最高人民法院：未成年犯罪情節惡劣 堅決依法懲治

2024年12月30日，河北邯鄲中級人民法院以故意殺人罪，分別判處13周歲的被告張某無期徒刑、李某有期徒刑12年，馬某由相關部門進行專門矯治教育。

這宗備受關注的初中生殺害同學埋屍案，使修訂的法律條文走向司法實踐。2021年開始實施的《中華人民共和國刑法修正案（十一）》在法律層面，為處理此類案件提供了明確依據。

最高人民法院民事審判第一庭副庭長蔡金芳。（央視新聞）

趙俊甫表示，年齡並非免責金牌，違法犯罪必擔責，在刑法規定「未成年人不適用死刑」的情況下，對張某頂格判處無期徒刑，彰顯對未成年人「寬容而不縱容」的司法方針。而對本案的另一名被告人馬某的判決，則體現了「寬嚴相濟、懲教結合」的制度。

最高人民法院民事審判第一庭副庭長蔡金芳表示，中國對未成年人犯罪堅持教育感化挽救的方針，對於這種犯罪情節惡劣，後果嚴重，主觀惡性深的，堅決依法懲治，彰顯司法公正。