16歲女遭同學寒風中被扒衣圍毆　7欺凌者因未成年不執行懲罰

周三（17日），黑龍江佳木斯的馬女士向媒體反映，她16歲的妹妹因瑣事被同學引誘至當地一公園，隨後在零下的氣溫中，遭多名學生施以暴力和侮辱，上衣還被當眾脫掉。目前，馬女士的妹妹因焦慮和抑鬱症狀在佳木斯市精神疾病醫院接受治療。



馬女士表示，她的妹妹在佳木斯樺南縣的綜合職業教育中心就讀。事件發生在11月14日，當時她被同班同學邀請至森林公園，卻不料遇到了12名年齡相仿的學生，其中包含其他學校的學生。報道指出，其中一名叫齊某婷的女生多次對馬小姐進行毆打和侮辱，其他學生則在旁助紂為虐，甚至拍攝了相關影片並分享到微信群中。

馬女被毆打和侮辱，其他學生則在旁助紂為虐，甚至拍攝相關影片。（極目新聞）

馬女士提供的影片顯示，一名短髮學生抓住她妹妹的頭髮，將其摔倒並毆打。妹妹於12時20分回家後，立即被家人發現其受傷情況並報警。經調查，警方對七名涉及的學生實施了行政處罰。

根據行政處罰的決定，警方查明齊某婷與其他兩名學生在事件前商討了要對馬小姐施暴。齊某婷最終被處以十天的行政拘留和500元（人民幣．下同）的罰款。然而，由於齊某婷年僅15歲，根據相關法律，拘留措施並未得以執行。其他參與者同樣因年齡未滿18歲，無法執行行政拘留的懲罰。

因年齡未滿18歲，施暴者無法受到行政拘留的懲罰。（極目新聞）

馬女士對於霸凌者的行為表示非常不滿，認為這已嚴重對她妹妹的身心造成了傷害。她指出，事件中的影片在校園內被廣泛分享，且她妹妹的一部價值4000元的手機也被搶奪（後來在警方介入下找回）。醫院診斷報告顯示，她妹妹有頭皮和面部挫傷、抑鬱焦慮等症狀，建議住院治療。

醫院診斷報告。（極目新聞）

入院證明。（極目新聞）

馬女士表示，至今霸凌者均未對她妹妹道歉或進行賠償。她向樺南縣教育局提出了反映，但尚未得到回應。當內媒聯繫到樺南縣綜合職業教育中心時，一名工作人員表示不清楚此事件，隨後掛斷了電話。記者多次嘗試聯繫該校的副校長，但未能成功。

樺南縣教育局的一名接線人表示，因事件涉及未成年人，具體情況無法透露。

律師付建認為，根據《中華人民共和國刑法》，已滿14周歲但不滿16周歲的未成年人，僅對部分重罪負刑事責任。在本案中，若馬女士的妹妹未構成重傷，則可能適用《治安管理處罰法》。參與者的監護人應承擔連帶賠償責任，學校若無法證明已履行教育管理職責，亦需承擔相應責任。

另一位律師馬俊哲表示，對未成年人的行政拘留和罰款是合理的，且這一違法行為將會留下記錄，伴隨霸凌者一生。馬女士的家長可通過民事賠償的方式來主張她的權利。