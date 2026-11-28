近日，內地零食龍頭企業三隻松鼠一名員工反映，公司宿舍條件差，一間房擺放12張上下格雙層床、洗漱間是毛坯水泥地、飲水機旁堆放大量垃圾、需付費洗衣等等，引發廣泛爭議。有網民怒批，「不把員工當人看」「住的是『鼠窩』」。三隻松鼠隨即發布致歉聲明並承諾整改。



內地零食龍頭企業三隻松鼠。（網絡圖片）

據網傳圖片顯示，一間房內擺了12張上下格雙層床。（南方都市報）

12人擠毛坯水泥房 宿舍髒亂如「鼠窩」引爆網憤

綜合內媒《南方都市報》等報道，一名蕪湖市的三隻松鼠員工透露，被投訴的廠區為三隻松鼠無為廠區。據網傳圖片顯示，宿舍一間房內擺了12張上下格雙層床，公共洗漱間為毛坯水泥地，水池附著大片發黃水漬與污漬；飲水機旁堆放大量垃圾無人清理，洗漱間門口有兩台洗衣機，需付費使用，45分鐘收費4元（人民幣，下同）。

飲水機旁堆放大量垃圾無人清理。（南方都市報）

住在此處的員工朱先生證實網傳圖片屬實，並稱宿舍外觀是廠房，他懷疑是閒置廠房改造，與公司招聘時宣傳的免費入住及「兩室一廳公寓」差別很大。

官方急道歉認「旺季周轉房」 網不買賬怒轟：做食品這衛生？

11月26日，三隻松鼠官方帳號發布致歉聲明表示，公司針對此事第一時間成立專項工作組開展核查。經核查，網傳圖片所涉宿舍系公司旺季用工人員周轉宿舍，為年貨節期間臨時啟用，確實存在設施配置簡陋等問題。對此，公司深表歉意。聲明還表示，公司立即對相關人員進行妥善轉移安置，確保居住條件符合標準，後續將完善住宿保障機制。11月27日，三隻松鼠方面表示，已將員工轉移到新宿舍。

有網民批，「不善待自己員工的公司能做出什麼好產品」。（網絡圖片）

不過，這份聲明仍引起部分網民不滿，認為「臨時」不能成為降低員工基本居住標準的擋箭牌。有網民批，「不善待自己員工的公司能做出什麼好產品」「如果沒有曝光出來不也得過且過了麼」「不買，堅決不買」「做食品的衛生這麼差，噁心」。

三隻松鼠門店。（網絡圖片）

三隻松鼠被曝CEO與員工薪資相差23倍

另據《極目新聞》報道，此前有報告梳理內地14家休閒零食上市公司2025年財報，發現薪資超過100萬元的CEO有9位，薪資超過200萬元的僅有2位。其中，三隻松鼠創始人兼CEO章燎原以年薪332.14萬元登頂，日賺9000元。

而從CEO薪酬與員工平均薪酬的倍數看，三隻松鼠員工平均年薪為14.29萬元，其CEO與員工薪資相差23.25倍，是14家公司中唯一超過20倍的公司。