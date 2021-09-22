台灣中正紀念堂要拆蔣介石銅像？　民進黨民調：反對者達58%

促轉會日前公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正（蔣介石）銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。不過根據民進黨內部民調，針對中正紀念堂轉型為「反省權威歷史公園」，支持者只有25%，但不支持者卻達58%，僅民進黨及基進黨的支持者是支持多於反對。



民調也調查「中正紀念堂轉型會拆蔣公銅像接受度」，其中能接受的民眾占37%，不能接受的民眾占54％。民進黨人士指出，以民調結果來看，中正紀念堂轉型在社會的接受度並不普及，可能還需要一段很長時間的說服過程。

促轉會日前提出「中正紀念堂園區轉型方案」，主張蔣中正銅像為威權象徵擬移除。（Gettyimages）

針對促轉會公布的方案，行政院長蘇貞昌日前表示，促轉會是一個獨立機關，基於法定職權從各方面蒐集資料，向國人提出研究報告，「我們都予以尊重」，政府對於相關的報告該如何做到最好，會持續溝通、聯繫，力求社會接受並做到圓滿。總統府也說，台灣是多元社會，相關討論也正持續進行，期待更多的有意義對話，凝聚更多的共識。

民進黨人士也說，中正紀念堂轉型是大工程，凝聚社會共識是必要工作，也是執政黨的責任。

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