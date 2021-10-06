湖南3歲女童被拐走　油站女職員眼利騎車尾隨解救：不似是親生

2009年起，全國公安機關持續開展打拐專項行動，令盜搶拐賣兒童案件降至每年只有約20宗。在執法人員努力的同時，民間力量亦不容忽視。

10月2日，湖南郴州市桂陽縣一名3歲女童被陌生男子抱走，家屬立即報警並發布尋人啟事。翌日，前者牽着女童路過油站時，被女職員朱艷林認出，她更尾隨對方上巴士，最終協助巴士司機、警察拘捕疑犯，救出女童。



朱艷林在油站認出被拐女童，於是騎車尾隨，成功救出對方。（影片截圖）

《極目新聞》報道，朱艷林憶述，10月2日當天，微信朋友圈都轉發有女童失蹤，她起初沒有在意，「以為就是孩子走到哪裡去玩了，相信警察肯定能找到」。然而，翌日她發現女童仍然失蹤，且注意到是被陌生人抱走，於是她仔細查看尋人啟事中女童的長相和相關描述。

10月3日早上8時許，朱艷林如常在油站上班，「我看到那個男的抱着一個孩子，感覺孩子跟尋人啟事裏的有點像，但不是很確定」。不久後，該男子疑因不熟路況而折返，於是她叫同事一起幫忙比對面前的女童及尋人啟事中的照片，「我叫來同事，一起看看孩子，又反覆對比看手機裏的照片，就很確定了」。

朱艷林表示，當時該男子牽着女童時，有少許半拖着孩子走路的感覺，不似是親生，「同事當時稱，沒有人拐了小孩還敢這麼光明正大地出門」，但她反而覺得，拐孩子的人更加不會偷偷摸摸，因為容易引人注意，於是才堅持一定要上前查看，「認錯人沒關係，但要是錯過了一個孩子，那就太可惜了」。

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當時，該男子牽着女童在公路的左側行走，朱艷林則騎電單車在對面車路跟隨，一路跟了約20分鐘後，再尾隨對方上巴士。朱艷林稱，上車後她立即告知巴士司機，車上應該有人拐賣孩子，讓對方將車門關好，「然後我就走到後面，指着男的說：『不是你的孩子為什麼要抱走？』，我還錄了視頻，告訴他我已經報警了，他就不敢動了」。隨後，朱艷林按尋人啟事上的電話聯繫女童家長並報警。

朱艷林稱，女童跟着該陌生男子時表現非常乖巧，「小孩子特別乖，很聽別人的話。這讓我有些擔心，外人要她做什麼，感覺她都會照做，有點危險」。她透露，該男子在警車上供稱，女童是他撿到的，從桂陽帶走女童並帶到郴州市區，後來又折返到桂陽，「所以我覺得，我跟這孩子挺有緣分的，希望她今後不要有危險」。