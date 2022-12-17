深圳獨居媽媽血淚史：為工作把幼兒獨關在家　丈夫比性侵者更可怕

去年，網上流傳幾段恐怖的聊天記錄和監控錄像——一名在上海的獨居女性，被陌生男性尾隨入室後殺害，屍體被裝進了行李箱帶走！10月13日，有媒體從上海和無錫警方處獲悉，案發10小時後犯罪嫌疑人已被抓獲，案件具體細節正在調查中。女生確認已被害，在此之前，該男子曾多次在女生居所附近蹲點。據媒體報道，男子和女生住相鄰樓棟，且兩人的房間都在頂樓。相隔不遠的兩個陽台，男的隨時可以觀察到女孩的一舉一動，簡直細思極恐。



而同類的案件，還在層出不窮，而且每一起都讓人骨寒毛豎。去年，一名8月剛搬到廈門的25歲女孩被殘忍殺害在出租屋內，凶手是其房屋中介；2018年，租戶吳某被同層的半裸男鄰居葉某拖拽進屋；2017年，男租客騙獨居女生小王「沒帶房卡」，開門後卻想將小王推進屋反鎖房門，實施犯罪行為。

然而比年輕獨居女性更容易陷入絕境的，還有不少在深圳的獨居媽媽，因為各種願意，獨自一個人帶一娃或者二娃。面對工作、家庭、學校三方的重壓，靈魂和肉體，總有一個在崩潰的邊緣。我們採訪到了三位媽媽，講訴他們的獨居故事……

要同時兼顧事業與小朋友 真係有苦自己知...（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

01/王芳芳，33歲，公司財務，一個人照顧2孩

工作、學校、家庭，總有一個在路上

王芳芳再一次錯過了升職的機會。這是在這家公司的第7年，同期進來的同事基本都掉去分公司做主管，或者更有勝者，比她晚進公司兩年的後輩現在是她的直屬上司——別人喊她「王姐」 ，她喊別人「柳經理」 。每次一到年底總結，領導面試談話都是同一道說辭：「王姐，您今年是工作都做得很好。但是您看您這邊年終考核，每周都有早退和遲到的記錄，加班時間也比較少，幾乎每個月都有請假，公司外派項目也都沒有參加……」 王芳芳每次都只能點頭說「明年就會好一點，明年就會好一點。明年工作上就能更多一些時間」 。

但事實情況就是——她的丈夫長年外派勞務，基本常駐外地。父母年紀又大，身體不好，她一個人照顧兩個孩子。大寶上小學，小寶幼兒園，每天早上送完小寶，送大寶，再自己趕去上班。之前托班可以延時，現在幼兒園沒有晚托，經常需要請假。更別說，公司外派項目這種「香餑餑」 ，基本不考慮，家庭是第一考慮。辭職不可能，經濟條件不允許王芳芳全職帶娃。換工作也不太可能，穩定穩定再穩定，她需要現在這份穩定的工作。請保姆月嫂，開銷大不說，王芳芳自己擔心會有保姆阿姨虐待孩子的事，也不放心。工作和孩子，永遠沒辦法平衡，而且你需要比別人更努力，才能保證不被社會拋棄。白天做不完的工作，晚上帶完孩子熬夜做，而且需要做的比別人更好、更多。不需要晉升，需要的是保證這份工。

【相關文章】寧離婚獨力湊3孩也不想偽單親？ 人妻：如沒離婚我要一打四！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

02/梁莉，28歲，業務經理，離異媽媽，一孩。

不敢請保姆 把小孩關家裏

「就幹過一次這種蠢事情。」 見到梁莉的時候，是在咖啡廳裏，她帶著她4歲的兒子。「我兒子有天生病，沒去幼兒園。老家有點事，我媽正好回去了。我正好要去見個客戶，也沒辦法請假。看他正在睡覺，就想著去一下就回來。」「然後我弄好監控，反鎖了門，就出發了。」 梁莉說當時還覺得這些不是大事，因為一上午立馬就回來了。中間還能看看監控，通過監控和兒子講話，也給兒子留了iPad，中午就請假回來給他做飯。

走了一半，心裏慌得不行，就是那種作為母親的第六感，趕緊看監控。看到自己孩子醒了，可能是咳了，正在家裏移動凳子，想站在上面拿冰箱裏的酸奶。自己當下就打車回家了，決定還是不要臉一次，把孩子送到公司，點了奶茶給請同事幫忙帶一會。「現在，想想真的害怕，太多把孩子單獨留在家裏，結果發生不幸的新聞了。這種蠢事，真的不會再做第二次了」。

【相關文章】偽單親媽媽子食衣住行一腳踢 或非老公過錯這才更令人心酸無奈…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

03/劉霞，30歲，兼職主持人：老公在廣州，她在深圳

比性騷擾更心寒的是老公的態度

劉霞差點被性騷擾過一次。老公在廣州工作，為了女兒讀書，她在深圳工作。劉霞是公司行政，因為氣質形象還不錯，會兼職公司一部分會議、宴會主持的工作。有一次其他地區分公司都來深圳開年會，她是主持人。

年會結束之後，有一位其他分公司的同事通過其他負責策劃的同事加她微信，出於禮貌，她通過好友申請。宴會結束後，其他地區分公司代表會在深圳待一段時間。這個男同事就一直各種理由藉口，讓劉霞帶她在深圳遊玩。劉霞基本都以工作忙為理由拒絕。結果這位男同事，通過在公司前台看見的物流信息，得知了劉霞租房的地址。竟然直接在晚上跑到劉霞家門口來敲門，說要進去坐坐。

劉霞直接電話叫來了房東阿姨，男同事被房東阿姨一統亂打趕了出去。劉霞帶著女兒拿著沙發抵住門口，在客廳抱著擀麵杖睡了一夜。等到宴會結束之後，劉霞火速搬家，把事情上報了公司，也將男同事發的猥瑣聊天記錄發給了總公司。雖然還不知道處理結果，但是公司承諾一定會嚴格處理。但是整件事情最讓人心寒的反而是劉霞的老公，沒有安慰，只是一味地怪她不注意安全、沒有保護好孩子一類的話語。聽著老公在電話那邊的話語，這是劉霞不知道多少次想要離婚……

備註：文中所有名字皆是化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】