圖解深圳租屋市場：4千多夠租複式豪宅　月租600也有323呎安樂窩

有人說，租房是來深圳的第一課。如果這個比喻成立，那麼《黑中介的套路》、《與房東博弈論》、《搬家者的自我修養》、《城中村高價水電費之謎》等等，肯定都是必修課。但這些都只能算基礎，因為稍微深入一些，你還會透過租房，發現世界的參差。



我們通過徵集，聯繫上了4位租金在不同區間的粉絲朋友，並進行了實地拜訪。他們房子的租金分別是600/2100/4600/10000元/月（人民幣，下同），最高和最低的差距高達16倍。簡單數字的背後，又是截然不同觀點和故事。

月租1萬：深圳灣90m²（968呎）三房兩廳 （點圖放大瀏覽）▼▼▼

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房屋坐標：南山翡翠海岸／月租：10000／搬入時間：4個月／租客：梅子／職業：網際網路社交新零售／房租收入佔比：7%

當很多人還在因「深圳平均薪資過萬」直呼「被平均」、「拖後腿」時，有的人正在過著月租過萬的生活。反正我是從來沒有想象過這是怎樣一種體驗，畢竟貧窮限制了想象力。這裏也非常感謝@梅子，給了我這個開眼界的機會。言歸正傳，到底是怎樣的房子，月租10000？又是怎樣的一個深圳女孩，如此霸氣地獨居在這樣的豪宅？

事實上，當「深圳灣」這三個字一出，任何戶型、交通、配套等等介紹都顯得有點多餘。至於主人，租下這套90㎡三房二廳的@梅子，4個月前剛從福建來到深圳，這是她在深圳的第一個家。面對「為什麼自己一個人住要租這麼大的房子」的疑問，她表示自己是創業者，而且社交佔據非常重要的位置，多出來的房間，可以隨時接待來深的朋友。雖然搬進來時間不算長，但看得出來屋子裏已經有了不少她自己的色彩。精心挑選的沙發和油畫、屋裏隨處可見的鮮花；雖然進屋第一感覺是有些空，但卻透露著生活和藝術的氣息。走出屋子，來到小區的高層，居高眺望，一面是繁華的城市，一面是大海與群山，面對如此開闊的環境，總覺得自己可以在深圳這片土地上大展手腳！

「為什麼會選擇租這裏，月租過萬，值得嗎？」「我選擇的是深圳這座城市，和這座城市的人。」@梅子認為，住在這裏，雖然房租不便宜，但自己每天接觸的人，認識的人也會不一樣，說不定哪天便能幫助到自己未來的事業，因此還是覺得值得。「談笑有鴻儒，往來無白丁」，古有陋室，今有豪宅，啊，這大概就是格局吧。@梅子住在這裏的另一個理由，便是沒有需要煩心的事情，不論是物業，還是小區環境，雖身處鬧市，但卻不會嘈雜。目前梅子已經簽下了一年的租房合同，未來也打算繼續留在深圳。

月租4600：紅山loft公寓（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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房屋坐標：龍華龍光玖鑽／月租：4600／搬入時間：3個月／租客：太陽／職業：短視頻達人／房租收入佔比：46%

我司的新同事@太陽，上戲表演系剛畢業，曾經去過韓國當練習生，今年5月才從上海來到深圳。「因為我是上海人，感覺在上海就永遠是舒適圈，想踏出舒適圈。」從這個原因來講，@太陽來深圳的理由多少有點勵志。但在她看來，深圳的節奏比上海要慢一些，更適合自己。聽罷，我一腦子問號，這是對深圳節奏有什麼誤解嗎？在選擇自己深圳的第一個家時，她有著一套自己的標準。上海人的那份精緻，可謂體現無遺。@太陽 的家是典型的Loft公寓（由舊工廠或舊倉庫改造而成的住宅），面積大約30平，上下2層，2個房間，2個衛生間，對於1名女生和2隻貓來說，空間十分充裕。

在選房時，她特意選擇了空房入住，復古的小冰箱、藏青色的沙發、各種小布娃娃……家中幾乎所有的家具電器，都是按照自己的喜好購買。所以一走進屋，映入眼簾的是精心佈置的清晰和精緻，撲面而來的是滿屋子濃濃的生活氣息。整個公寓的裝修和管理，我感覺更像是走進了一家星級酒店。交通也十分便利，就在4、6號線交匯的紅山地鐵站，C口一出來，右手邊便是。500米範圍內便有兩個大商場，可以說是吃喝玩樂一應俱全。缺點也不是沒有，在南山上班的@太陽，覺得這裏唯一的缺點是離公司遠了點，通勤時間超過了1個小時，更為致命的是每天都得擠「魔鬼4號線」。

當然了，這一切的美好都建立在真金白銀上。對於接近50%的租金收入比，@太陽 顯得十分淡定，「我是有考慮價格，然後在自己能接受的範圍找房子的，感覺深圳租房還是要比上海便宜一點」。「房子還挺空的，為什麼不考慮合租呢？」談及這個問題時，@太陽透露出來離開上海的另一個理由。「在上海的話就要住家裏，我媽媽好黏我的。我還是比較喜歡一個人住，即使談戀愛也不喜歡同居，可以做鄰居，哈哈哈。」嗯，一個酷girl無疑。

月租2100：下沙20m²（215呎）單間（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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房屋坐標：下沙／月租：2100／搬入時間：4個月／租客：小周／職業：剪輯師／房租收入佔比：26%

原本與父母住在福永的@小周，實在忍受不了每天長達3小時的通勤時間，今年年初終於決定搬出來自己住。下沙的地理位置和交通，毋庸置疑的好，而選擇下沙這套房子的原因也很簡單，2100元，有電梯，採光好，是一套可遇不可求的單間了。按照@小周的話來說：在找到對象之前應該是不會搬出去的。出了下沙地鐵站，進入下沙村，在小巷中東拐西拐，步行大約5分鐘抵達。

屋子不大，開門便一目了然，一張1.5米的床，2個衣櫃，一張身兼工作台、梳妝台、飯台的小木桌，再加上後期添置的落地小書架，便是屋內的一切家具。面積大約20平，不大，但對於一個經常要加班的女生來說，空間也算剛剛好。和我印象中的大部分單間一樣，陽台則承擔了廚房、衛生間的職責。冰箱、洗衣機、熱水器……麻雀雖小五臟俱全，@小周說唯一的不足是沒有油煙機，不方便做飯，但對於樓下滿大街都是好吃的下沙來說，似乎也不是太大的問題。

@小周喜歡跳舞，我看到房間的一面空牆上貼滿了鏡子，她說鏡子前的一塊空地，是她全屋最喜歡的空間。雖然不算寬敞，但她說相比於與父母一起住時的房間，已經大上不少，至少可以放開手腳的跳上一會了。

月租600：橫崗30m²（323呎）一室一廳（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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房屋坐標：龍崗橫崗城中村／月租：600／搬入時間：2年+／租客：健健／職業：某事業性單位／房租收入佔比：7.5%

和月租1萬的一樣，月租600的房子會是什麼樣子？感謝@健健的支持！這次也算是讓我解開了心中的謎團。沒錯！即使在2021年，深圳依舊存在著大量月租500左右的房子。當然，大都位於深圳版圖的邊緣區域，地鐵那也是不會有的。在某事業性單位工作的的@健健，選擇住在這裏的原因很簡單，在龍崗塘坑上班的他，有直通單位的公交車，耗時30分鐘，時間和距離都還可以接受。雖然單位有免費的宿舍，但是兩到四人一間，住了沒多久便覺得不自由的他，毅然的搬了出來。一開始選擇這裏的原因也很簡單，便宜，夠大；30㎡，一房一廳，對於獨居的男生綽綽有餘，一住便是2年多，現在也沒有想搬走的想法。

當我問他：「不會覺得住在這裏，很不深圳嗎？」@健健 想了一會說：「雖然一開始是有這種感覺，但慢慢發現，離市區遠，其實生活也沒有什麼不方便。附近超市、菜場什麼都有。甚至因為遠離市區，反而會覺得生活很清靜，也基本感受不到深圳的『卷』。」在這的2年多時間裏，喜歡烹飪的他，陸陸續續購置了一大批做飯的工具，今年還專門買了個烤箱，現在每到周末，他還會自己做小蛋糕吃。除了做飯，@健健說整間屋子他最喜歡的地方便是電腦桌，為此還專門斥「巨資」購買了電競椅。看書、玩游戲、看窗外，有時一坐便是半天。

當然，這件屋子也有很多不盡人意的地方；隔音差，尤其到了夜深人靜的時候，樓上樓下孩子的哭鬧，隔壁夫妻的吵架……各種生活的瑣碎，都可以聽得清清楚楚。而每到下雨天，整個屋子也會一起變得濕漉漉，衣服幾天都不乾。還有水電費，電1.3元一度，水電加起來怎麼都要100多一個月。但是看在房租上，@健健又覺得這些都還可以接受。「房子是租來的，但生活不是」，這句話現在聽來，多少有點雞湯。但不管選擇月租10000還是月租600的房子，合適的才是最好的。

只是在深圳，想要擁有選擇的權利，從來都得靠自己爭取。城中村可能是起點，但相信自己，絕不會是終點。

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