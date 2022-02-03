大年初二門外被放4件可疑物品超黑仔！內行一看曝：快請法師處理

過年最怕遇到禁忌，就怕新的一年都很衰！一名男子初二在家中門口發現4樣物品，分別是柑（台灣稱：橘子）、雨傘、毛線、雨衣，讓他好奇地上網詢問網友，怎料釣出內行人直言「快請人來處理吧！」



該名男子在臉書「爆廢公社」指出，初二被不知名人士在家門口1樓放了4樣東西，擺放的位置都很整齊，而且物品感覺都是新的，「請問有人知道什麼含義嗎？」從附上照片可見，門口4樣物品分別是柑、雨傘、毛線、雨衣。

各位知道4項物品代表用意嗎？（facebook@爆廢公社）

該文曝光後，網友紛紛猜測4項物品代表用意，「衣線傘橘（一線生機？」、「橘傘褥衣=吉祥如意」、「走春帶吉利的」、「舉（橘）傘現（線）紅，好兆頭，幫你開運，穩啦！反過來就是詛咒你，紅線傘橘（紅線散去）看你怎麼想」。

不過，也有人認為，其實背後帶有詛咒，「橘傘毛衣＝吉善某醫（台語）窮、沒藥醫」、「為什麼看起來像一個草人形狀，橙是頭，傘是手肩膀，然後身體、衣服，橙上還有紅貼紙」、「比較像是很多人說的過霉運或是詛咒人家，看樓主有無得罪人，這最好要重視一下」。

網友分享過往經歷表示這種作法是為了把自身的霉運轉給別人，如果用的東西越好，就代表愈有誠意，也會轉得越成功，建議他快請法師處理。（facebook@爆廢公社）

此外，也有網友分享過往經歷表示，他以前做業務時就有聽過老人家說過，這種作法是為了把自身的霉運轉給別人，如果用的東西越好，就代表愈有誠意，也會轉得越成功，「最好找人處理一下，一般很少人這樣放在別人家門口，這太針對了」。

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