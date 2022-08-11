打一針即瘦2公斤　糖尿病處方藥竟變網紅減肥針？

近期，內地社交平台上流行一種打針減肥法，有網民聲稱打針6次就瘦了10公斤，成效顯著。

據了解，前述的「減肥針」其實是治療糖尿病的處方藥，全稱為司美格魯肽注射液（GLP-1受體激動劑），可直接抑制食慾。雖然是處方藥，但在網購平台上，消費者仍可輕易購得。



《北京青年報》報道，小穎（化名）是一名糖尿病患者，她因治病注射GLP-1受體激動劑，在3個月後瘦了5公斤。

她介紹，自己第一次注射時反應特別大，有時候沒有食慾，一旦「夾硬」吃就會嘔吐，逐漸其飯量也變小了。該藥是處方藥，必須經醫生確診後開出處方，並在醫生指導下方可購買與使用，「我就診的醫院說這款藥斷貨了，因為是一周打一次，現在也只能暫時停藥，等來貨後再去購買」。

正注射同類藥物的媛媛（化名），卻因為要減肥而用藥。身高1.68米的媛媛重65公斤，希望減重至54公斤，「聽說最近打這個針的人不少，直接抑制食慾，每天不餓，副作用小。雖然是處方藥，網上也能隨時買到，要求沒那麼嚴格」。

司美格魯肽注射液是治療糖尿病的處方藥。（微博＠認真王小寶）

毋須處方亦可網購買到

前述的「減肥針」，全稱為司美格魯肽注射液，是諾和諾德公司一款新型長效胰高糖素樣肽-1（GLP-1）類似物，用於在飲食控制和運動基礎上。司美格魯肽是用於治療2型糖尿病（T2DM）的降糖藥物，可選擇性地結合併激活 GLP-1 受體，通過 GLP-1 受體介導對葡萄糖代謝產生多種作用。以葡萄糖濃度依賴性方式，通過刺激胰島素分泌和降低胰高血糖素分泌的機制來降低血糖。

在網購平台上，一般消費者亦可買到司美格魯肽注射液，只要在購買時填寫包括姓名、身份證、手機號、確診疾病、處方等在內的問診信息即可。

客服解釋，由於是處方藥，系統要求提交處方單、病例、檢查報告中的任何一個，才能下單購買。若沒有處方又想購藥，買家可以留下聯繫方式電話溝通；私下轉帳後，商家會直接發貨，以規避網購平台系統的審核。

該針劑分為兩種劑量，根據標準裝、3盒裝、5盒裝等包裝不同，價格從300元至3000元（人民幣，下同）不等。當被問到司美格魯肽注射液是否能用於減肥時，不少商家直接稱「可以」，有的則稱「不建議」。

未獲國家批准用於減肥

在社交平台上，有人統計自己12天瘦了2公斤，27天瘦了5公斤。雖然成效顯著，但伴隨而來的是嘔吐、噁心、便秘等副作用。

有內分泌科主任醫生介紹，目前市面上的司美格魯肽注射液是用於治療糖尿病，在醫生的指導下使用，分為每周或每天注射一次。在降糖、降血脂的基礎上的確可以減重，原理是通過抑制攝食中樞，讓患者食慾下降，抑制胃排空，有飽腹感。

在國內，司美格魯肽注射液或同類藥品，均沒有獲批用於減肥。醫生解釋，之所以有人覺得用藥後有減重作用，最主要的是不想吃飯，減少進食。惟即便是糖尿病患者，也要從小劑量開始應用，否則會產生一定的副作用，譬如不想吃飯、沒有食慾、噁心、便秘、影響腸蠕動等。

國家首批健康科普專家孫延慶教授介紹，正常人使用降糖藥物可能會出現低血糖、腎功能損傷、肝功能損害等情況。肥胖的主因是遺傳、飲食習慣和運動量少等原因，「靠藥物減肥不可取，雖然能起到一點微弱的效果，但不對症，副作用會大於獲益」。

中華醫學會內分泌分會副主任委員彭永德強調，國內沒有批准司美格魯肽注射液在肥胖方面的適應症，目前所有的使用都屬於超適應症用藥或不規範用藥。