內地飲食新潮流｜奶昔啫喱夠飽肚？　代餐進化瞄準年輕人瘦身焦慮

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-28 17:39

現代人追求飲食健康，不少人在享受美食的同時，更希望保持身形纖瘦。除了節食、做運動、食減肥藥外，愈來愈多人會選擇食代餐。代餐食品成為現代生活一種全新的飲食解決方案，逐步變成年輕人的一種潮流生活方式。 不過，社會上不時傳出代餐的問題，比如導致營養不良；代餐市場缺乏統一標準，亦衍生出食品安全問題。到底代餐的出現是為了幫人減重，還是放大了「以瘦為美」的審美標準？ 《香港01》內地飲食新潮流系列一共推出四篇文章，本文為第一篇。

代餐食品成為現代生活一種全新的飲食解決方案。（網上圖片）

代餐是指取代部分或全部正餐的食物，大致可分為日常代餐和功能代餐兩大類。日常代餐以替代正餐、飽腹為目的，比如麥片、餅乾等；功能代餐則以減肥、塑身為目的，最常見有代餐粉、代餐果凍、蛋白能量棒、代餐奶昔等。代餐食品具有低卡路里，易飽腹感等特點，不少人通過服用代餐產品和配合運動，達到減脂塑形的效果。

第一財經商業數據中心（CBNData）及超級零去年發布《功能營養代餐市場消費趨勢》顯示，最近一年，內地營養代餐消費市場呈現快速增長趨勢，消費金額和消費人數增速均突破50%，當中35歲以下的年輕女性為主要用家，且95後年輕人在代餐市場的消費力不斷飆升。

95後女生：食代餐是減肥法寶

我覺得臉稍微胖一點，就會給大家留下『好吃懶做』的印象。 劉樂

即將畢業的碩士研究生劉樂（化名）接受澎湃新聞訪問時稱，每天早餐都會食用速食燕麥、堅果等，平時會用代餐粉控制體重。她表示，飲用代餐粉非常方便，只要用水就可沖調，且飲後又有飽腹感，無須抽時間運動就可減重。劉樂稱，社會對女性要求太「殘酷」，女生必須要保持身材，又認為身材好才能增加自信，從而有助於社交。

24歲健身愛好者：食代餐減肥致營養不足暈倒

24歲的衡昌是一名健身愛好者。他透露，自己從小就肥胖，又缺乏鍛煉，大一時體重將近95公斤，於是下定決心減肥。他曾食用一款主打低脂、低熱量的代餐奶昔，聲稱一個月可減重10公斤，期間要配合食用一款清理腸道的減肥茶。為了更快減重，他早晚只喝奶昔和減肥茶，中午基本不吃主食，結果半個月後在體育課堂上突然暈倒。他表示，當時一心想減肥，從未考慮過會影響健康，吃了代餐後感覺每天無精打采，未料會因此營養攝入不足暈倒，隨後才決心通過運動減重。

消費者需求、宣傳手法令代餐食品爆紅

代餐食品在內地飲食市場上爆紅，除了與現代人普遍的「瘦即是美」觀念有關，亦與線上營銷、明星代言等宣傳手法不無關係，社交軟件更成為銷售代餐食品的主要平台。在網購平台上，代餐產品介紹中都有「快速瘦身」、「專業塑形」等字詞出現，且大多打着「天然、營養、低熱量、高纖維、易飽腹」等口號。

其中一款由明星代言的高纖維代餐粥，產品介紹稱食用一餐的熱量約等於一根香蕉，能夠代替正餐，減少攝入500卡路里，即相當於游泳1.1個小時、騎單車2.2個小時消耗的卡路里，且宣稱富含豐富膳食纖維，吸水可膨脹80至120倍，飽腹力更強。

有健身低脂代餐品牌創始人指出，代餐食品的銷售，除了立足傳統電商平台，更需要在微信圈、短片以及各類App打造品牌IP，令更多年輕人關注喜歡。專家分析，消費者的需求是代餐市場火爆的根本原因，加上食品企業線上線下宣傳，利用新興媒體渠道營銷，令代餐經濟迅速席捲市場。

代餐食品推陳出新

除了追求效果，現今消費者更著重於口味、貼合日常飲食的味覺需求。不少代餐食品在味道、口感上不斷創新，除了有奶茶味、朱古力味的代餐奶昔，代餐產品中更出現藤椒雞腿肉、酸菜高湯麵、辛辣蛋白條等新口味。同時，代餐食品逐漸呈現出高顏值、輕量化等趨勢，擺脫消費者此前對代餐的刻板印象。

市場沒有統一標準，切忌盲目食用

安徽醫科大學第一附屬醫院營養科醫生張寶表示，代餐食品的配方及食用方法沒有統一標準，不同產品所含營養物質不同，但最終效果是控制體重，難免會減少能量攝入。若長期攝入的能量不足以維持人體基礎能量消耗，機體各器官功能會下降。

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安徽大學社會與政治學院副教授王雲飛認為，代餐是社會發展和消費升級的產物，而社會上普遍強調「以瘦為美」的審美標準和審美情緒，亦導致年輕人被裹挾其中，若身材和「社會標準」有差別就會產生焦慮，通過吃代餐快速減肥，來找到社會認同感。他指出，代餐產品及其市場魚龍混雜，難免存在粗製濫造、虛假宣傳現象，消費者和相關監管部門都應提高重視程度。

有醫生指出，代餐食品的配方及食用方法沒有統一標準，消費者切忌盲目食用。（視覺中國）

其實，代餐並非一個新興食品或行業，最初是為了讓超重、肥胖病人使用，後來被人從中發現商機，看到代餐對正餐的替代性，並大肆宣揚或暗示代餐產品具有減肥功能，令代餐日漸風靡。不過，內地代餐食品生產、加工、監管等目前尚未有統一標準，不少「代餐食品」有可能只是熱量低、易飽腹，並不存在減肥功效。

代餐食品及市場日漸火熱擴張，加大對代餐食品的科普，或許能令消費者更科學認識代餐理念和代餐食品；與此同時，社會理應提倡合理飲食、適量運動，而非繼續讓「以瘦為美」的審美觀念大行其道。