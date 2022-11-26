河北現最正伴娘團　新郎被8位養眼烏克蘭模特兒圍住　一臉失魂

河北邯鄲11月23日瘋傳一則婚禮中烏克蘭伴娘團驚豔出場的影片，引發網民關注。新娘的朋友稱，新娘家是做外貿生意的，父母想給女兒一場與眾不同的婚禮，所以請了8名烏克蘭模特兒做伴娘。影片中，8名烏克蘭正妹全部穿着紅色開衩長裙，又高又白，十分養眼。



綜合內媒報道，河北邯鄲一名新娘在11月23日出嫁，邀請了8名烏克蘭美女當伴娘，迎親現場「外援」伴娘團驚艷眾人。

即睇這群外援伴娘團有多驚艷：（按圖了解）

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影片中，8名烏克蘭美女全部穿著着紅色開衩長裙，又高又白，十分養眼。據新娘的朋友蔣女士透露，新娘家做外貿生意，家人想「搞搞排場」，更有儀式感，於是邀請了8名烏克蘭女生做伴娘，給新娘舉辦一場與眾不同的婚禮。

蔣女士表示，新娘爸媽「想有一個不一樣的儀式感」，在場賓客們都覺得挺震驚的。

蔣女士表示，伴娘團的成員都是模特兒，自己也幫助邀請了幾名，現場的氛圍很好，伴娘們都表現的特別開心，非常融入。

影片顯示，當時新郎一臉失魂，呆坐在伴娘們中間。網友看後打趣說：

．「新郎這是傻眼了嗎？」

．「新郎瞬間想悔婚了」

．「我想娶伴娘」

．「養眼」



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