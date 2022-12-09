網民激辯｜女子訂廣東喜來登做婚房　被嫌太吵酒店拒退3千押金

廣東湛江的吳女士預訂一套喜來登酒店的房間用作新婚接親，酒店方也提供婚房佈置套餐，為此吳女士還交了3000元（人民幣，下同）押金，來保證房間裡的陳設不被損壞。



但在驗收退房完成後，吳女士卻收到酒店通知，稱其接親時打擾到隔壁房客，導致該房客拒絕支付房費，於是酒店直接剋扣了她的押金。



「新浪黑貓消費者服務平台」採訪吳女士，她指出，10月2日她預約喜來登酒店作為婚房入住，因爲凌晨4時要接親，她有事先詢問飯店會不會打擾到其他房客，酒店工作人員說會把吳女士房間附近的幾間房間鎖起來，就不會打擾到其他房客。

豈料退房時，酒店卻不願意歸還3,000元押金。酒店則稱，住在吳女士隔壁的房客投訴吳女士過吵影響他們休息，不肯付錢給飯店。

喜來登酒店指出，期間酒店人員曾上樓提醒四次，但並未獲得回應。吳女士表示並沒有遇到酒店人員提醒，她認為，自己歸還房間時，並未破壞房間陳設且押金並未提到需負擔酒店的營業損失。

事件引發網民激辯。有網民認為，飯店苛扣押金且房間安排有問題，也建議酒店須檢討隔音設備或是將婚房和一般客房分開不同樓層。不過亦有不少網民表示，曾經在飯店遇過隔壁接親，「吵得無法忍受」、「體驗過這種感覺，應該扣押金的」。

廣東湛江喜來登酒店人氣高，被吳女士選作婚房使用。（網絡圖片）

對於這起消費糾紛，北京市中唐律師事務所劉馨遠律師稱，如果顧客沒有破壞酒店相關措施且酒店已經給予退房，就不該剋扣押金。此外，酒店也沒有權力將房間的押金當成其他客人的房費進行剋扣。

劉馨遠律師指出，吳女士入住前已經告知酒店房間要作為婚房使用，但酒店仍將吳女士附近房間租出去，這就視為酒店和其他住客接受了婚房的容忍義務．如果有法律糾紛應該是酒店和其他住客的法律責任關係。

此外，劉馨遠律師也指出，酒店也應該提出證據，證明確實有4次提醒吳女士。