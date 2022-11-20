首爾自由行｜北村韓屋村享受舒適安靜　韓國三清洞三大景點推薦

三清洞位於韓國首爾，保留有不少朝鮮王朝時期興建的建築，據說地名來自山清、水清、人心也清之三清，風水也特別好。古色古香的街道、韓劇鬼怪的取景地、裝修精緻的咖啡廳，使三清洞成為當地居民及遊客聚會的好去處。



以下會推薦三個必去的景點！👇👇👇

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一、北村韓屋村｜북촌마을서재

從三清洞嘈雜的咖啡街進入小巷中，便能看到寧靜世界中的北村韓屋村。北村韓屋村裡有一個鄉村書房。鄉村書房絕對是一個能喚起那些溫暖的回憶的地方。而白色的雪地磚和被陽光染成黃色的地板，讓我想起了溫暖的祖母家。

鄉村書房裡面有椅子和一張可以容納五六個人的長桌。滿牆的書都是有心人捐贈的，不能借走，但可以自由閱讀。這是一個簡潔的空間，但它溫暖而整潔，因此任何人都可以舒適地在此逗留。

伴隨著如迴聲般的山水聲，我拿起一本吸引我眼球的詩集。在這裡，我能專心地閱讀。即使您不喜歡閱讀，這裡也是一個寫日記或集中注意力的好地方。

這是一個安靜又讓人感到舒適的地方，一定要去三清洞北村韓屋村感受一下這麼寫意的氣氛喔！

北村韓屋村

開放時間：每天 09:00-18:00

地址：首爾特別市鐘路區雞洞2街11-9



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二、YN Cafe (yyyyynnn)｜와이엔

一提起北村，首先想到的無疑是韓屋。他們就像鄰里，緊緊相連。你可以看到從晴朗的天空垂下的瓦屋頂，這是北村的一大魅力。然而，我還在一個地方發現到北村的魅力。那便是YN Cafe，又稱yyyyynnn。

三清洞的YN Cafe 就像一個畫廊。推開大玻璃門，映入眼簾的是黑白相間的空間，十分有設計感。另一方面，這裡的甜點都是陌生而多彩的，Ivory、Magnolia 這些甜品名字都讓您猜不出他們的身份，激發好奇心！

我點了一杯熱拿鐵和Ivory。Ivory 的奶油底是用羊乳酪製成的，而中層有酥脆的東西，無花果、蜂蜜糖漿則灑在最上面，整體味道十分特別。熱拿鐵的咖啡豆使用ACOFFEE的時令濃縮咖啡，為當季挑選最新鮮的生咖啡豆。適度的甜度和芬芳的巧克力味都很有吸引力。

YN Cafe 店內有不少裝飾品，如香水、杯子、蠟燭等。它們來自不同的品牌，所有產品都可以在這裡購買。

「哇，真好！」這是我進店後很想說的一句話。三清洞的YN Cafe 是一個有精心製作的甜品、及寧靜的環境的地方。

YN Cafe

開放時間：每天 11:00-21:00

地址：首爾特別市鐘路區雲寶仙街71 1樓



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三、國立現代美術館(MMCA)｜국립현대미술관

三清洞著名的國立現代美術館是我推薦的第三個地方。如果你想安靜地、漫無目的地走走，那麼美術館是個好去處！

首爾、果川、清州等多個地區都有國立現代美術館。其中，在三清洞的首爾館主要展示當代藝術。從不知名的國內藝術家，到難得一見的收藏品都有。而且，館內定期都會更新藝術品。所有的展覽都是免費參觀的，但它需要在預訂系統上預訂，所以在參觀前請先預訂喔！

美術館內與展覽相關的配套設施也很齊全。這裡有一個紀念品店，出售與展覽相關的藝術產品，還有餐廳和多功能廳。我覺得最特別的是在入口處的藝術書店，您可以找到美術館的藝術書籍和出版物，包括展覽目錄。如果你是一個藝術愛好者，這裡絕對能成為您最愛！

漫無目的的旅行之所以精彩，是因為每時每刻都是不可預知的。參觀美術館也一樣：您會在走廊裡發現冷風吹過的德國公園；您會一邊看着展品描述、一邊踩著日落時間的彩虹。在展廳和展廳之間來回，就像去了個旅行一樣！

當日常生活中的小刺激匯集在一起​​，便能成為靈感。有了靈感，我們才能過上更美好的明天。不僅是展覽，還有美術館周圍的樹木、空地和風景，你越仔細觀察，這個地方就會變得越多姿多彩！

國立現代美術館(MMCA)

開放時間：週一、二、四、五、日 10:00-18:00；週三、六 10:00-21:00（夜間營業18:00-21:00）

地址：首爾特別市鐘路區三清路30



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