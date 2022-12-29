便利店員工假冒病毒學博士　謊稱5天2中不同毒株被行拘

據蘇州工業園區疾病防治中心官微消息，近日，有微博用戶稱自己是北卡羅萊納州立大學病毒學博士，並在該中心工作，連發多條微博稱其5天內連續2次感染不同新冠病毒毒株，獲得大量轉載、評論，引發部分民眾擔憂恐慌。



經查，該微博用戶真實身分為便利店員工，蘇州工業園區疾病防治中心並無該名員工，微博內容為該用戶為博取關注，自行拼湊捏造。目前，公安機關已對其作出行政拘留處罰，其本人也已認識到錯誤。



消息指，12月26日晚，該中心發現一位名為「武知不菜二代目」的網民連續發布多條微博，表示自己在該中心最高等級P4實驗室工作，五天內連續兩次感染不同新冠病毒毒株，分享了許多自己所謂感染後的症狀和表現。

該網友還稱自己是美國名校的病毒學博士，毒株樣本的確定就是在工作單位的P4實驗室內通過快速基因檢測確定。獲得相關網絡信息後，蘇州工業園區疾病防治中心立即進行內部核實，並向公安機關報告情況。經核查，該中心並沒有這位員工，也沒有P4實驗室。

實驗室生物安全等級共分為四個等級，分別是P1、P2、P3、P4。（健康1+1／大紀元）

經公安機關調查，證實該網民的真實身分為某便利店員工金某某。為了在網絡世界尋求關注、吸引粉絲、享受流量，於是杜撰自己的身分信息，又自行捏造拼湊相關貼文內容，吸引眾多網民關注，不少網民對其內容深信不疑，引發恐慌擔憂情緒。

蘇州工業園區疾病防治中心發布的情況通報。（網絡）

鑒於金某某虛構事實擾亂公共秩序的行為觸犯了法律，公安機關已對其作出行政拘留處罰，其本人也已認識到錯誤。目前，涉事微博用戶賬號已申請自行關閉，內容均被刪除。

對此，不少網民發表評論：「官方辟謠之前真的好多人信並為之辯護，完全不聽解釋。」；「惡意製造恐慌應該嚴懲」；「好丟人，我被一個便利店員工騙了，焦慮到凌晨三點沒睡著。」；「真是吃飽了撐的」。