多圖｜姚明愛女姚沁蕾繼承巨人基因　12歲身高竟追平190cm媽媽

前NBA球星姚明擁有226cm的驚人身高，被封為「移動長城」，而同樣身為籃球員的妻子葉莉也有193cm，兩人在婚後育有一女姚沁蕾，近日一家3口外出被捕捉，只見12歲的女兒完全遺傳了爸媽的優良基因，小小年紀就追平母親身高，引起網友熱議。



近日有內地網友在某間餐廳偶遇姚明一家，3人顯眼的身高瞬間成為焦點，從曝光畫面可以看到，姚明和葉莉穿著黑色外套、戴著口罩，而愛女姚沁蕾則綁著馬尾，一身紅衣站在父母身邊，雖然和拍攝者有些距離，但肉眼就明顯可見，姚沁蕾幾乎和媽媽平視，推測姚沁蕾12歲就已經有快190cm的身高。

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事實上，姚沁蕾去年在機場被人目擊時，身高就已經超越一般成人男女，被目測應該有180cm左右，如今甚至接近190cm，讓人不得不佩服其生長速度，網友也驚嘆：「這個身高真的羡慕了，好高啊！ 而且姚明女兒才12歲！感受到了基因的強大！」話題甚至還一度登上微博熱搜。

許多網友看完後，也紛紛留言，「我跳起來可能只到他們膝蓋」、「龍生龍鳳生鳳」、「說實話真羨慕」、「這基因太不公平了」、「別說12歲，我可能只跟她6歲差不多高」；不過也有人說，「不打籃球一點都不羡慕，太高了嫁人找工作都不好找，對健康也不利，對心臟負擔重」、「我要是姚明會愁死的，女孩太高了」。

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