內地兩男星錄節目拗手瓜　竟當場斷手送醫　網友揭製作人恐怖前科

內地男星張新成《以家人之名》小哥賀子秋一角受到關注，擁有帥氣外型，有陸劇男神之稱，極受粉絲喜愛，近日卻傳出他在節目中和男星張杰玩「拗手瓜」，沒想到手卻被「掰」到骨折，當下立刻被送醫救治，引發外界極大反彈，抨擊節目製作單位輕忽藝人遊戲時的安全，連帶張杰都成了箭靶。



張新成和張杰在節目《我們的客棧》玩「拗手瓜」遊戲，當時兩人用盡全力想贏得勝利，沒想到竟出了意外，張新成的手當場被掰到骨折，痛到無法繼續錄影，工作人員第一時間將他送醫，張杰也全程陪伴，事後張新成發文報平安：「本哥在節目錄製期間，意外手臂受傷，已於第一時間送醫治療。現已無大礙，請大家不要擔心～」

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節目製作單位也發表道歉聲明，強調會陪伴張新成整個治療過程直至康復，但仍無法平息網友怒火，直言「拗手瓜」其實是危險性相當高的遊戲，節目組卻罔顧藝人安全。

節目製作單位發表道歉聲明（微博圖片@野生炸姐）

更有人起底該節目總導演吳彤「前科累累」，他負責的節目出事率極高，有網友稱先前張杰參加吳彤的《王牌對王牌》節目時是半夜開錄，導致張杰頭暈不適因而頭部受到嚴重撞擊，怒轟：「看粉絲說也不是第一次了，而且在高以翔出過事的情況下還敢半夜高強度運動。」認為總導演該負起最大責任。

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