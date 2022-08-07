BMW Intel 商業藝術作品疑抄襲　同濟大學副教授：蝴蝶原型非專屬

同濟大學創意設計學院副教授張周捷，被指抄襲內地數字藝術家「大悲」的作品「虛擬蝴蝶」。

大悲表示，至今尚未收到張周捷及涉事品牌方的進一步回應，下一步將通過法律手段維權。



7月26日，微博@大悲宇宙-林琨皓 （下稱大悲）在發文公開質疑稱，日前在廣州太古倉舉辦的BMW展覽活動中，張周捷為BMW i和 Intel Evo品牌打造的可視化數字藝術作品「蝶」，與自己的作品「虛擬蝴蝶」高度相似。

公開資料顯示，張周捷現為同濟大學設計創意學院副教授、工業設計碩士生導師。大悲是一名數字藝術家，其代表作品有用3D成像技術做成的《彷彿未來系列：未來仏》，以及用算法製作的昆蟲系列和亂碼詩。

2019年，大悲開始研究名為GAN的對抗生成神經網絡算法，在人工智能驅動程序和人工篩選下，該算法每分鐘可生產出大約12隻花色迥異的虛擬蝴蝶；截至目前，程序已產生上百萬隻紋理不同的蝴蝶。 去年，大悲開始用陣列形式的數字蝴蝶進行展覽，迄今已在成都、上海、廈門等地展出。

大悲認為，張周捷為BMW i和 Intel Evo品牌打造的可視化數字藝術作品「蝶」，與其作品「虛擬蝴蝶」高度相似。（微博＠大悲宇宙-林琨皓）

大悲：雙方作品高度趨同

《紅星新聞》報道，大悲認為張周捷的作品，無論是從創作手法、創意表達抑或展覽呈現的效果上，都與其創作的「虛擬蝴蝶」高度趨同，甚至關於數字蝴蝶演化的核心概念描述都一致。

大悲表示，自己做虛擬蝴蝶項目多年，也曾在張周捷的上海艾廠人工智能藝術中心展覽過9個月，對方應該非常熟悉自己的創作。他提出，作為有深度接觸的藝術家同行，張周捷是否應該有意識避開類似作品以避免產生混淆。

大悲的作品「虛擬蝴蝶」。（紅星新聞）

事後，張周捷向大悲表示，作品的創作手法、創意表達等都是客戶的要求，並且「這個項目當時也想問過你（大悲）這邊，但是最後項目方還是指定我來創作一個全新的東西，並運用他們的元素及互動」。

大悲提到，6月16日，有廣告公司曾提出要借展蝴蝶，但未透露具體品牌；6月17日，上海艾廠人工智能藝術中心的執行策展人也聯繫他稱，某品牌想要借展蝴蝶並尋求報價。

張周捷：蝴蝶的創作原型並非個人專屬

7月30日，微信公眾號@張周捷數字實驗室發布《“迭”變DA#EVO》，疑似回應此事。

文章稱，今年7月，品牌方再次以蝴蝶為題，邀請張周捷創作全新的數字藝術作品《DA# EVO》。在近一個月的創作中，張周捷與團隊夜以繼日，研究如何在其骨骼上附著具有機械質感、朋克風格的肌理。 經過參數化處理後，汽車設計中的元素細節與藝術家的符號語言在所建模型中彼此融合，經團隊努力後達到最終效果，每一個都有原創的模型與貼圖。

由參數化生成的蝴蝶初始形態。（微信公眾號＠張周捷數字實驗室）

文章指出，蝴蝶是大自然的產物，也是許多藝術家的創作原型，並非個人專屬。自然界的萬物是藝術創作的源泉，不同的創作方式和形式都為藝術提供了多元和開放的思維。

對於張周捷的回應，大悲認為對方是避重就輕，更是對混淆其作品行為的漠視，直言感到失望，「作為同濟大學的副教授，同時也是一個做設計的人，發生這樣的事情，讓我感到強烈的質疑和困惑」。此外，他梳理了張周捷的創作脈絡，發現對方的所有創作中沒有涉及到蝴蝶相關，本次明顯是為了商業目的。

BMW、Intel已刪除微博

目前，微博@英特爾中國及微博@寶馬中國的官方微博均已刪除關於蝴蝶展覽的相關介紹。

大悲透露，Intel 曾聯繫表示可將活動介紹相關微博撤下，「他們表示並沒有所謂客戶指定創作，這與張老師一方的說法不一致」。

微博@英特爾中國已刪除關於蝴蝶展覽的相關介紹。（微博＠大悲宇宙-林琨皓）

大悲代理律師郭國中稱，經過溝通得知，BMW將此次展覽活動宣傳交給Intel的廣告宣傳部門，該部門又將項目委託給北京某廣告公司，並由ARtech公司承接，ARtech公司再聯繫張周捷做「蝴蝶」項目。

郭國中稱，大悲的作品經過長期、大量、廣泛、持續的使用和宣傳，在業界內具有較高知名度；張周捷與Artech公司與大悲均有過深度接觸，張周捷仍然選擇做類似的創作，Artech公司任然選擇近似的展出方式，不正當地攫取當事人的商業利益，違反商業道德。

大悲透露，截至目前，他尚未收到張周捷及涉事品牌方的進一步回應，下一步將通過法律手段維權。