有片｜零下20℃夜訪五台山寺廟碰壁　大批香客狂踹廟門硬闖參拜

山西五台山廣化寺25日晚間為避免春節交通癱瘓，未開放參觀。但25日天氣寒冷，當日氣溫零下20度，許多遠道而來的香客想進入廟內參拜，在外面敲門憤怒大喊「開門」，更有人大力踹門，廟方最終妥協讓遊客們入內參拜。但香客踹門的影片上傳網絡後引發內地輿論熱議。



內媒報道，廣化寺因為23、24日晚間都有開放參觀，但25日因為擔心遊客過多導致附近交通癱瘓，關門不開放參觀。豈料當日夜晚氣溫僅零下20℃，許多遊客、香客不知情在寒冷天氣下到了廣化寺，見大門深鎖，大家於是開始大喊要求廟方開門。

影片中可以發現，大群遊客聚集在廟門外，大力拍打著廟門大喊「開門！」，更有部分遊客伸腿狂踹大門。

有現場遊客稱「門是被踹開的」。亦有現場目擊者指出，廟方一開始堅持不開門，但遊客踹門後，廟門最終開了，「不知道是被踹開的，還是廟方自己打開的」。

廟方回應內媒時則稱，遊客的確有敲門，但沒有造成破壞性。廟方更緩頰，稱遊客就是想進來參拜，因為買了進山門票，結果不能進來看燈，心裡不舒服，「加上外面也很冷，零下20度。」

廟方解釋，廣化寺夜間會暫停開放，原因是春節期間人太多、車太多了，廣化寺一開燈，整個五台山的交通就擠到不行，「我們在網路上沒公告，可能也有我們的錯誤。」

今年內地因放寬防疫許多熱門旅遊景點被擠得水洩不通。內地放寬疫情防控，今年春節假期期間，各地景區人山人海的畫面再現。大年初三安徽黃山因景區人太多，有人甚至稱在零下15度的環境中滯留5個半小時，四川三星堆博物館更出現遊客在推擠間打翻文物的情況。

大年初三，黃山道路擁堵，有人花7個小時始能下山（點圖放大）：