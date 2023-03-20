春分宜忌一文睇清！衣食住行育樂6大方面養生　4個生肖需提防得病

今年3月21日為二十四節氣之一的「春分」，民俗上有不少禁忌。



而台灣民俗專家楊登嵙特別分享開運養生方法和禁忌事項，也點名4生肖特別注意身體健康，尤其慎防2大疾病發生。

春分到時，民間習俗也有些值得參考的建議：（按圖了解）

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楊登嵙提醒，「春分」至「清明」這半個月之間，生肖屬虎、龍、狗、雞的人，要注意早晚溫差帶來的影響，恐怕會發生感冒、關節炎或氣管炎，尤其慎防心臟、血管方面的問題，平時要多做檢查，杜絕後患。

此外，楊登嵙分享開運養生方法如下：

1. 食

多吃時令蔬菜水果、豆芽、豆苗、唐生菜等食材，有助於活化身體生長機能。也建議多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。

此外，他提醒要注意養肝，協調肝的陰陽平衡。多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。尤其禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。

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2. 衣

溫度變化比較大，早晚比較冷，中午相對比較熱。如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此，春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，依溫度變化，靈活增減衣物。

3. 住

可在上午8點左右把窗戶打開，這時候比較不冷，空氣品質也相對好。另外午睡後開窗通風，可保持室內空氣清新。

4. 行

「春分」前後萬物復甦，人體的血液也正處於旺盛期，尤其木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉等症狀。加上風大，避免到戶外吹風，以免造成腹痛。此時期也會發生一些非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

5. 育

若想要運動者，建議動作不要太大及劇烈，伸伸懶腰、深呼吸，緩慢微出汗即可，他認為，春天適合散步、慢跑、走山區步道。

6. 樂

楊登嵙認為，因養肝為先，建議這段時間要戒憤怒、憂鬱，心情保持開朗樂觀。

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