王嘉爾倫敦開騷鬧爆外媒抹黑中國 激情「愛國宣言」感動14億人
撰文：聯合新聞網
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南韓組合GOT7中的香港成員王嘉爾（Jackson）最近舉辦其個人巡演《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》，12號晚間在英國倫敦開唱。除了熱舞唱跳展現精實身材性感露肌讓粉絲瘋狂外，更引爆話題的是他在演唱會上一段怒罵外媒抹黑中國的熱血中國青年言論。
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據報導，王嘉爾在演唱會上怒懟外媒造謠抹黑中國。他先是以英文向倫敦的粉絲自我介紹「我是來自中國的Jackson（王嘉爾）」，並90度鞠躬，接著繼續說道：「大家聽清楚，實在有太多的ＸＸ媒體在胡扯，中國根本不是他們說的那樣。」
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王嘉爾停頓一下後接著怒斥「ＸＸ的媒體，全都是胡說八道，只要你來過中國一次，你就會感受到這是一個多棒的地方。」王嘉爾還說道：「我不知道那些人在耍什麼花招。我是一個藝術家，一個藝人，一個市民，一個普通人，我不知道也不在乎。現在太多這樣的傳媒訊息，這就是為什麽你們一定要對傳媒訊息保持警惕。」
王嘉爾在演唱會上怒罵外媒的「愛國宣言」引起全場沸騰，片段更在陸網瘋傳，中國網友看到後大讚「太勇了」、「中國能有這樣的明星真的是太好了」、「佩服他是個真男人」、「錢應該讓這種藝人賺」、「有血有肉中國同胞」。
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