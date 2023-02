王嘉爾愛國事件一個月後IG出全黑相　原來暗藏超細白字「考眼力」

如果說古代有美人傾國又傾城,那麼現代就有王嘉爾,一動一靜都讓王太太們為之瘋狂。尤其原本就具備顏值和才華的他,還加上人品和超有良心的各種售後,讓路人轉粉的王太太也越來越多。



不過近日,忙於工作的王嘉爾似乎遭到他人批評或傳媒報導的影響,心情忽然抑鬱了。就在昨天下午(16日),王嘉爾突然在自己的 Instagram Story 上傳了一則奇怪的帖文,該限時動態一片黑暗,仔細一看還有一排非常微細的白色字眼。

隨後就有傳媒報導指,王嘉爾在這片黑暗中隱藏的字句是:「Don't reply when there's nothing to rely on」,更有網友和粉絲猜測似乎有「驚天大瓜」即將來臨。報導一出,不少網民更紛紛標注自己身邊是王嘉爾粉絲的好友觀看,表示「這一刻終於要來了嗎?」還有人搞笑詢問身邊的王太太「是不是和你老公吵架了呢?他都Emo了!」

但是,有粉絲亦認為傳媒和網友或許看錯了,其實藏在黑暗中的字眼是:「Don't rely when there's nothing to rely on(沒有什麼可以依賴的時候就不要依賴)。」不同於上一句,一個是「reply」,一個是「rely」,後面這句更像是自我療癒的句子,聽起來亦不像有「瓜」即將降臨。

如粉絲所說的話,應該有大部分人都看錯了吧?不過看過王嘉爾作品和演唱會的人都知道他有多用心和努力,與其期待他的「瓜」,不如期待他的新動向和作品吧!

【本文獲「Goody25」授權轉載。】