長髮美女「着內衣搭地鐵」惹暴動引出本尊回應　IG更踩界辣照任睇

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

隨著時代進步，越來越多女性在穿著上十分前衛大膽，不同以往保守態度，勇於表現自我並展現自身完美體態。有台灣網友之前搭捷運時捕捉到一名長髮美女穿著相當性感火辣，上半身竟然只有穿一件馬甲內衣，照片一出也讓不少男性粉絲看了狂噴鼻血，紛紛喊著「不想下車了」。

臉書「爆廢公社公開版」瘋傳一張照片，一名長髮飄逸的正妹正在搭捷運，但引人注意的是她身上的穿著。只見這名正妹背著背包，下半身穿著黑色窄裙，但上半身卻僅僅穿著白色蕾絲馬甲內衣，傲人的雙峰一覽無遺，超大膽的穿著也讓旁人目不轉睛。

真身原來是噴血辣模　IG大方分享超踩界豔照（點擊放大瀏覽）：

+38
噴血美女着「間條鬆身衫」公園做運動　網民睇真暴動：根本全裸！台女着「激透情趣內衣」去食飯上下被看光惹激辯：三點不露就得？泰農場驚見豪放馬尾女「着比堅尼務農」　原來超有名IG粉絲350萬

照片一出引起兩極評論，有人看了覺得非常不妥，「引誘人犯罪」、「實說超難看！然後愛穿搭這樣，再來說男人偷瞄、變態、噁男、好色」、「連個外套都沒有？畢竟在人來人往的捷運，不是在沙灘」、「這又是某些網紅想做曝光度吧，行銷手法都差不多，觀眾的口味只會越來越重，方法該進化了」、「女人還是保守好」、「只有我覺得穿這樣不好看嗎？」、「為什麼穿著內衣就出門？這樣不太好吧」。

雖然有人批評，但更多網友給予稱讚，「這身材真好，是我也會這樣」、「這樣穿搭要有勇氣，滿好看，有自信的女孩，膚質、身材、臉蛋、髮質都有到位，OK啦」、「身材好的優勢」、「穿得也很有氣質又漂亮」、「內衣外穿，辣妹」、「有本錢就是不一樣」、「我覺得現在的台灣女生願意按照自己的喜好跟選擇穿衣服，而不是要順從社會大眾的期待，真心希望酸言酸語不要淹滅女性的意志。人家穿這樣很美，也很有格調，更沒有露點，我覺得很好看」。

【延伸閱讀】噴血美女「地鐵露出」一戰成名　突自揭整容前醜照　對比嚇窒網民（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+18

還有人搞笑地說「突然好想搭捷運」、「一直以來都覺得坐捷運是對的」、「下次我也這樣穿，看會不會上爆料公社」、「我看著照片都坐過站了」、「這角度怎麼對，是我我就讓位給她了」、「這我可以坐三天三夜屁股也不會覺得痛」、「你這圖片有惡意軟體，我手機中毒了，當在那已經一個小時，目前還不能強制關機」。

有網友就神出這名正妹是模特兒「Vivi Lin」，她還曾經是名工程師，時常在臉書和IG分享不少生活照片以及性感美照，IG上也有逾3.6萬名粉絲追蹤，「Vivi Lin」也在社群媒體轉貼這張照片，並大方承認照片中的人就是她自己，不扭捏的態度獲得好評。

【延伸閱讀】超低胸美女搭地鐵被「逼到變形」照片瘋傳　原來係台版三上悠亞（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+40
台女夏日大解放狂潮延續　竟殺到入醫院「着錯病人衫」如半裸惹議台女竟着「透視情趣內衣」踩單車惹圍觀　經驗網友提出更驚人猜測日本最正混血模特藤田妮可自爆曾窮到「住凶宅」　今花2億円買樓帶貨平台打雜小妹妹　顏值逆天助手變直播主　破埋LINE營業額紀錄墾丁噴血「T-back女騎士」獨特騎術惹議　終被起底本尊職業更另類「真空鬆身小背心」辣妹同米奇合照險露點　影片瘋傳驚人身份曝光台灣地獄展驚見識行識走謎之美女殭屍　IG曝光其他Cosplay更兇猛

延伸閱讀：

廖老大馬尾妹店員下身「邪惡蜜桃」見客 網友驚呼：阿娘喂

日本甜心大胃王近況曝 粉絲完全認不出：變化是不是太大了？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

美女
地鐵
網絡色情
捷運
台灣
熱話
聯合新聞網
01 Video
OTT
01‌ ‌Video‌ ‌OTT