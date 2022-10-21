長髮美女「着內衣搭地鐵」惹暴動引出本尊回應　IG更踩界辣照任睇

隨著時代進步，越來越多女性在穿著上十分前衛大膽，不同以往保守態度，勇於表現自我並展現自身完美體態。有台灣網友之前搭捷運時捕捉到一名長髮美女穿著相當性感火辣，上半身竟然只有穿一件馬甲內衣，照片一出也讓不少男性粉絲看了狂噴鼻血，紛紛喊著「不想下車了」。



臉書「爆廢公社公開版」瘋傳一張照片，一名長髮飄逸的正妹正在搭捷運，但引人注意的是她身上的穿著。只見這名正妹背著背包，下半身穿著黑色窄裙，但上半身卻僅僅穿著白色蕾絲馬甲內衣，傲人的雙峰一覽無遺，超大膽的穿著也讓旁人目不轉睛。

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照片一出引起兩極評論，有人看了覺得非常不妥，「引誘人犯罪」、「實說超難看！然後愛穿搭這樣，再來說男人偷瞄、變態、噁男、好色」、「連個外套都沒有？畢竟在人來人往的捷運，不是在沙灘」、「這又是某些網紅想做曝光度吧，行銷手法都差不多，觀眾的口味只會越來越重，方法該進化了」、「女人還是保守好」、「只有我覺得穿這樣不好看嗎？」、「為什麼穿著內衣就出門？這樣不太好吧」。

雖然有人批評，但更多網友給予稱讚，「這身材真好，是我也會這樣」、「這樣穿搭要有勇氣，滿好看，有自信的女孩，膚質、身材、臉蛋、髮質都有到位，OK啦」、「身材好的優勢」、「穿得也很有氣質又漂亮」、「內衣外穿，辣妹」、「有本錢就是不一樣」、「我覺得現在的台灣女生願意按照自己的喜好跟選擇穿衣服，而不是要順從社會大眾的期待，真心希望酸言酸語不要淹滅女性的意志。人家穿這樣很美，也很有格調，更沒有露點，我覺得很好看」。

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還有人搞笑地說「突然好想搭捷運」、「一直以來都覺得坐捷運是對的」、「下次我也這樣穿，看會不會上爆料公社」、「我看著照片都坐過站了」、「這角度怎麼對，是我我就讓位給她了」、「這我可以坐三天三夜屁股也不會覺得痛」、「你這圖片有惡意軟體，我手機中毒了，當在那已經一個小時，目前還不能強制關機」。

有網友就神出這名正妹是模特兒「Vivi Lin」，她還曾經是名工程師，時常在臉書和IG分享不少生活照片以及性感美照，IG上也有逾3.6萬名粉絲追蹤，「Vivi Lin」也在社群媒體轉貼這張照片，並大方承認照片中的人就是她自己，不扭捏的態度獲得好評。

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