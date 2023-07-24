女生身體檢查後回家　竟見醫院連續來電3小時　警告：不回來會死

湖北省武漢市近日有一名阮姓女子因為身體不舒服，選擇前往醫院做檢查，沒想到醫生在看見體檢報告後，發現她的心臟出現「主動脈剝離」症狀，於是連續撥打了長達3小時的電話，告知已在回家路上的阮女應立刻回醫院，並警告「再不來，會丟命」。所幸阮女最終及時趕回醫院接受手術，這才成功保住一命。



根據《武漢晚報》報道，阮女在7月6日的時候發覺身體不適，於是便前往武漢亞洲心臟病醫院掛號就診，並在當天下午接受完檢查後，淡定地回到家中。然而，就在醫生看到體檢報告後，這才發現阮女出現主動脈剝離的症狀，若不及時動手術治療，恐怕會有生命危險。

這位女士有幸在病發前趕及返回醫院，與死神擦身而過：（按圖了解）

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醫生與護士確認阮女病情極為凶險後，連忙撥打電話給對方，但卻遲遲等不到對方接通，所幸在醫護人員不間斷地聯繫下，阮女終於接了電話，並火速回到醫院動了5小時的手術，加上手術非常成功，最終阮女在加護病房內休養至7月23日後順利出院，向醫生與護士致謝。

武漢亞洲心臟病醫院門診辦公室主任李筠事後接受媒體訪問時透露，醫士與護士們在得知阮女的身體狀況後，第一時間就通知了臨床科，並要求臨床醫師向阮女親屬解釋主動脈剝離的嚴重性，幸好阮女在女兒的陪同下，終於在體檢報告出爐後的隔天凌晨3時抵達醫院，成功保住一命。

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