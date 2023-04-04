睡到一半胸部劇痛或是主動脈剝離！不處理48小時內死亡率高達50%

50歲江姓民眾本身有高血壓病史，凌晨睡覺驚覺胸部劇痛及左邊頸部撕裂痛感，且疼痛不斷往下延伸到腹部、腰部及大腿，家人發現後緊急送醫，到院時患者已經出現意識改變。



急診醫師迅速地診斷出是胸主動脈剝離造成，經搶救後，順利穩定生命徵象，並轉往醫學中心接續治療。

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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健康生活型態 減少心血管疾病

根據台灣衛生福利部資料指出，主動脈瘤破裂引發主動脈剝離的機會大，主要是因血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，造成全身血液供應問題，導致器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

其中9成都是高血壓引起，因為高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟部位則易引發心肌梗塞，對主動脈而言，最大的危險就是導致主動脈剝離。

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急性主動脈剝離 緊急積極治療

台灣衛生福利部南投醫院洪弘昌院長表示，對於急性主動脈剝離，緊急且積極的治療是搶救生命的唯一方式，依據統計，急性主動脈剝離若不處理，48小時內死亡率將高達50%，其死亡率以每小時約1%的速率增加，因此診斷及治療就如同和時間賽跑一般。

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由於主動脈剝離都是突然的發生，不容易發現前兆，醫師提醒民眾平時應注意生活作息和身體的保養，戒菸、體重管理、規律運動，有高血壓等慢性疾病之患者需每日量測數值，定期回診並且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓，一旦有身體不適千萬不要逞強，應儘速就醫。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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