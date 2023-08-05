女生突患「東方美女病」險喪命！或為晚餐吃燒烤與生魚片所引致

廣東惠州一名年輕的女孩，近日差點因為一頓燒烤和刺身喪了命。小美（化名）說，自己是在一次聚餐吃完燒烤和魚生（編按：生魚片）後，突發意識模糊和右側偏癱的症狀。幸好家人及時發現不對，把她送醫，不然後果不堪設想。醫生診斷為「東方美女病」，學名「大動脈炎」。



據《廣東台今日關注》報道，最近，惠州有一名年輕女孩，吃了一頓燒烤和刺身後，患上「東方美女病」，極其危險。

「東方美女病」這名稱似是優美，但不幸染上的話，可不是說笑的！（按圖了解）

小美（化名）當時突然意識模糊、右側偏癱，被家人緊急送院。小美回憶，「可能聚餐的烤肉沒有徹底烤熟，還吃了生冷的海鮮，第二天我家里人發現我不對勁，有一邊使不上力，說話也說不清。」

經醫院初步評估，小美的症狀符合腦中風，進一步完善頭頸CTA檢查，發現小美得了一種名叫「東方美女病」，學名稱為「大動脈炎」的疾病，這種疾病跟飲食有密不可分的關係。

惠州市第三人民醫院神內一區主任顏津津表示，「東方美女病好發於東亞女性，一般是30歲以下，目前病因不詳，一般認為考慮跟感染後誘發免疫調節，免疫應答異常，累積到大動脈血管炎造成的。」

經過及時手術治療，小美已經恢復健康。醫生提醒，「盡量不熬夜，當免疫低下的時候，吃了生冷未煮熟的食物，就容易誘發感染，尤其是顱內感染。」

延伸閱讀：把零食當正餐！13歲女生胰臟發炎休克 送院竟抽出2公升白色血液

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】