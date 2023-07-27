新華社：中美關係越處於低谷，越需要加強民間交流

日前美國前國務卿、百歲老人基辛格（Henry Kissinger，又稱為季辛吉）作為「老朋友」近日訪問中國，眾多美國企業高管紛紛來華尋求擴大合作。



《新華社》7月27日發表評論文章稱，中美關係越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎。文章指出，在中美關係陷入嚴重困難的今天，兩國民眾多走動、多交流，可以進一步增進兩國人民的瞭解和友誼，為中美關係重回正軌夯實民意基礎。



中國國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，左）（新華社）

文章提到，伴隨著中美高層互動逐步回升，兩國民間交往呈現出更快的升溫勢頭，反映出期盼中美關係重回正軌的民意。

文章指出，國之交在於民相親，國與國關係發展的根基在於兩國人民。過去幾年，中美關係在低谷徘徊，但中美民間的交流交往始終沒有中斷。在中美關係陷入嚴重困難的今天，兩國民眾多走動、多交流，可以進一步增進兩國人民的瞭解和友誼，為中美關係重回正軌夯實民意基礎。

文章回顧民間交往如何帶動中美關係：1971年的日本名古屋世乒賽上，中國乒乓球運動員莊則棟同「搭錯車」的美國運動員科恩友好交流，兩國老一輩領導人以非凡的戰略遠見，安排兩國乒乓球隊互訪，以「小球轉動大球」，共同推動中美關係正常化的歷史性處理程序。

美國運動員科恩誤上了中國隊的班車，開啟友好交流。（網絡圖片）

文章認為，受美國政府全方位對華遏制打壓的影響，中美民間交往近年來遭受嚴重挫折。美國政府出台了一系列限制舉措，部分美國政客還對中方駐美人員百般刁難，試圖通過這些操弄醜化中國形象，在美國社會散佈疑華厭華情緒，將反華打造為「政治正確」。

《新華社》批評，這是試圖破壞中美關係的民意基礎，是對兩國友誼建設者數十年心血的極大不尊重，是對歷史的不負責任。

文章說，中美關係越是處於低谷，越需要加強民間交往，穩固民意基礎。眼下兩國地方、民間、文教、智庫等領域交往重新熱絡起來，有望再次為中美關係穩下來、好起來發揮重要作用。

中美關係持續緊張。(REUTERS)

文章最後說，中美民間往來給兩國關係發展貢獻的一條重要經驗，就是中美兩國人民完全可以跨越制度、文化、語言的差異，建立起深厚的友誼。隨著近期互動頻率加快，中美關係的改善和發展迎來「機會視窗」。如果美國政府真心維護中美建設性關係，就應當順應民意，多做有利於推動兩國民間友好的事情，而不是相反。